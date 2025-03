The Darkness: haben mit „Walking Through The Fire“ einen neuen Song veröffentlicht

The Darkness haben ihre brandneue Single Walking Through Fire veröffentlicht, der neueste Song von ihrem kommenden Album Dreams On Toast, das am 28. März über Cooking Vinyl erscheint. Als Appetithappen gibt es hier einen Visualizer aus dem Studio:

Walking Through Fire ist eine epische Darkness-Hymne mit charakteristischen Gitarrensoli, einer donnernden Rhythmusgruppe und hochfliegenden Falsett-Ausschmückungen, die eine amüsante Ode an die Liebe der Band zum Rock ’n‘ Roll und den Zustand der Musikindustrie im Jahr 2025 darstellen.

Über die Single sagt Justin Hawkins: „Das Leben eines Künstlers ist ein zermürbendes Unterfangen, durchsetzt mit seltenen Momenten strahlenden Erfolgs. Wir kämpfen uns jeden Tag durch süßen Sirup, um Dinge zu erschaffen, die andere lieben können. Für uns Auserwählte ist das so, als würden wir einen Berg besteigen, um die herrliche Aussicht zu genießen, während wir sorgfältig vermeiden, auf das weggeworfene Kondom zu schauen, das sich an unseren stilvollen und dennoch praktischen Wanderschuhen festgesetzt hat. Um es weniger verschlüsselt auszudrücken: Nichts Lohnenswertes ist jemals einfach, und deshalb gehen wir, The Darkness, DURCHS FEUER … und denken an euch.“

Produziert von Dan Hawkins, fängt Dreams On Toast The Darkness in ihrer besten Form ein, zelebriert ihre Einflüsse, stärkt ihren Sound und beschreitet gleichzeitig Wege, die man von der Band noch nie gehört hat. Es ist eine großartige Darbietung eines leidenschaftlichen, hungrigen und inspirierten Kollektivs.

Vom flotten 70er-Jahre-Pop-Genie der Leadsingle The Longest Kiss über den brennenden Hardrock von Rock And Roll Party Cowboy, die gefühlvollen 60er-Jahre-Pop-Balladen von Hot On My Tail bis hin zu gewaltigen Hymnen wie Mortal Dread und Walking Through Fire und sogar einem Country-Klassiker mit Cold Hearted Woman – Dreams On Toast erweckt die wildesten Fantasien von The Darkness zum Leben.

Das Album kann jetzt Hier vorbestellt werden.

The Darkness werden das Album auf der Dreams On Toast UK-Headlinetour vorstellen, bei der sie 18 Shows im ganzen Land spielen werden, die am 29. März in der OVO Wembley Arena in London enden. Danach folgen weitere 21 Termine in ganz Europa, darunter auch vier Shows im Oktober in Deutschland:

03.10.2025 Hamburg, Fabrik

10.10.2025 Berlin, Metropol

14.10.2025 München, Backstage Werk

30.10.2025 Köln, Live Music Hall

Tickets gibt es unter diesem Link.

Tracklist: