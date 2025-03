Billy Idol: kündigt mit „Still Dancing“ sein neues Album „Dream Into It“ an

Rock’n’Roll-Legende Billy Idol kündigt mit der neuen Single Still Dancing sein erstes Studioalbum seit über einer Dekade an! Dream Into It erscheint am 25.04.25 über Dark Horse Records und beinhaltet Features von Avril Lavigne, Joan Jett und Alison Mosshart von The Kills. Ab April ist Idol auch auf großer Welttournee mit einigen Europa-Shows.

Idol über die neue Single: „Still Dancing ist eine Reflexion meiner gesamten Reise von meiner Punk Rock-Phase bis heute. Und ich schau immer noch genauso in die Zukunft wie früher, bin immer noch dabei, das Leben zu leben, das ich möchte. Zu Beginn des Songs erinnere ich mich an meine Zeit in London. Ich lebte in besetzten Häusern oder bei Freunden, all mein Hab und Gut in ein paar Plastiktaschen. Jeden Tag bekam ich nur zu hören, dass es nicht klappen würde – Aber Punk Rock zeigte mir den Weg. Ich umgab mich mit Leuten, die Musik so sehr liebten wie ich selbst, und wir glaubten an das, was wir taten. Es gab auch Momente auf meinem Weg, in denen ich selbstzerstörerisch war. Gerettet hat mich aber der unerschütterliche Glaube an die Musik selbst. Sie ist das größte Geschenk von allen.“

Dream Into It erscheint am 25.04.25, kurz darauf beginnt die große It’s A Nice Day To… Tour Again!-Welttournee, die in Amerika von Joan Jett & The Blackhearts begleitet wird. Im Juni und Juli gibt es dann auch mehrere Deutschland- und Österreich-Konzerte.

Joan Jett ist auf Dream Into It auf dem Song Wildside zu hören, Alison Mosshart von The Kills auf dem Song John Wayne und Avril Lavigne auf 77.

Dream Into It Tracklist:

01. Dream Into It

02. 77 (feat. Avril Lavigne)

03. Too Much Fun

04. John Wayne (ft. Alison Mosshart)

05. Wildside (ft. Joan Jett)

06. People I Love

07. Gimme The Weight

08. I’m Your Hero

09. Still Dancing

Billy Idol – It’s A Nice Day To… Tour Again! – Europe 2025:

18.06. Northeim, Waldbühne

20.06. DK – Kopenhagen, Copenhell

22.06. UK – Milton Keynes, Forever Now Festival

24.06. UK – London, Wembley Arena

27.06. München, Königsplatz

29.06. Bonn, Kunst!Rasen

02.07. Wiesbaden, BRITA-Arena

04.07. AT – Klam, Clam Rock

05.07. AT – Eisenstadt, Lovely Days