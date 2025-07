Billy Idol am 02.07.2025 in der Brita Arena Wiesbaden

Event: Billy Idol – It’s A Nice Day To … Tour Again!

Künstler: New Model Army, Billy Idol

Ort: Brita Arena, Wiesbaden

Datum: 02.07.2025

Genre: Rock

Besucher: ca. 6.500

Im trockenen Wiesbaden, das von der Unwetterwarnung verschont blieb, dürfen wir uns heute Billy Idol live ansehen, DEN britischen Kult-Rocker, der Vorbild und Idol von unzähligen Rockmusikern ist, die nach ihm gekommen sind. Die Parkplatzsuche rund um die Brita Arena gestaltet sich etwas schwierig, und so kommen wir leider erst im Ort des Geschehens an, als schon die Vorband ab 18:30 Uhr aufspielt. Und das ist keine Geringere als die britische Independent-Band New Model Army – eine weitere Jugendliebe von mir. Ihr Programm, das die Themen Krieg, Umwelt und die Gesellschaft beinhaltet, ist aktueller denn je, und auch sie können trotz hohen Alters beweisen, dass Postpunkt nicht tot ist – im Gegenteil! Es braucht auch nicht viel Tamtam, um auf der Bühne zu bestehen, eher geradlinige Musik und Gitarrensound, der einen mitreißt – und natürlich die richtigen Songs wie Better Than Them, Stranger, White Light, Echo November, Winter oder Here Comes The War oder Vagabonds.

Geile Musik, geile Show, auch wenn heute bei beiden Bands leider keine Bilder im Repertoire mit dabei sind. Trotzdem freuen wir uns jetzt auf den Altmeister, den Gott in Lederklamotten, der seine Looks schneller wechselt als seine Unterhosen – yeah Billy Idol is in the House! Im Rahmen der It’s A Nice Day To …Tour Again! – Tour kann der 69-Jährige erneut zeigen, was er draufhat. Und das ist immer noch eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass er im November 70 wird und noch lange nicht ans Aufhören denkt. Für sein Aussehen macht er auch alles: Die Haare sitzen und leuchten blond wie anno dazumal, die obligatorische Faust in der Luft, er schwingt die Hüften, peitscht die Songs in die Nacht, feuert das Publikum an – und das ist, natürlich, aus dem Häuschen und feiert ihren Billy, der musikalisch von seiner Band, allen voran Steve Stevens, kräftig bei seinem Gig unterstützt wird. Auch Stevens bekommt seine Zeit auf der Stage und auch er steht bei den Fans hoch im Kurs mit seinen Gitarrensoli.

Immer wieder schiebt sich ein Grinsen über Idols Mund, die berühmte Oberlippe zuckt ständig nach oben, er lässt die Fans an Anekdoten aus seinem Leben teilhaben und nimmt sie mit auf eine Zeitreise durch sein wildes, künstlerisches Leben mit einem bunten Strauß aus Liedern wie Cradle Of Love, Flesh For Fantasy, Eyes Without A Face, Eruption, Mony Mony, Gimme Shelter oder Rebel Yell. Besonders die bekanntesten Kracher sorgen für wahre Begeisterung bei den Fans. Vor allem, als er auch noch ein Cover auf Starway To Heaven anstimmt, ist die Stimmung auf ihrem Höhepunkt.

Songs von der aktuellen Scheibe Dream Into It dürfen natürlich auch nicht fehlen und fügen sich in das Set bestens ein. Soviel Engagement und Ideenreichtum – und das mit 69! Das muss ihn erst mal einer – außer dem Boss und Mick Jagger – nachmachen. Billy Idol sprüht auf jeden Fall noch voller Energie und wird das Publikum sicherlich noch weitere Jahre mit seinen Songs und Liedern verzaubern.