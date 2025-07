Kaptain Kollnot: veröffentlichen Lyric-Video zu „Mankinds“ feat. Stu Block von Into Eternity

Die Progressive-Thrasher Kaptain Kollnot aus Grand Rapids veröffentlichen ihre neue EP The Aquarius Shift am 18. Juli auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen. An The Aquarius Shift ist weiterhin der mächtige Sänger Stu Block (Into Eternity, Ex-Iced Earth) beteiligt – er arbeitet seit dem 2022 erschienenen Album The Future Human mit dem Projekt.

Die Band hat ein neues Lyric-Video zum Track Mankinds veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Mankinds ist ein rasanter und dennoch melodischer Track, der Thrash-, Progressive- und Power-Metal-Elemente harmonisch miteinander verbindet. Die Texte sind von der Hypothese der multidimensionalen Zukunft des Menschen inspiriert.

