Kaptain Kollnot (feat. Stu Block von Into Eternity): veröffentlichen am 18.07.die neue EP „The Aquarius Shift“

Die Progressive-Thrasher von Kaptain Kollnot aus Grand Rapids freuen sich, die Veröffentlichung ihrer neuen EP The Aquarius Shift am 18. Juli auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen bekannt zu geben. Für The Aquarius Shift ist weiterhin Stu Block (Into Eternity, ex-Iced Earth) am Mikrofon beteiligt – er arbeitet seit dem Album The Future Human (2022) mit dem Projekt zusammen.

The Aquarius Shift bietet mit vier Songs ein über 25-minütiges musikalisches Erlebnis und ist eine konzentrierte und intensive Sammlung von Liedern, die sich mit Themen wie der Evolution und Vereinigung der Menschheit befassen.

Einen Vorgeschmack auf die EP gibt es jetzt mit dem Song A New World, verfügbar als Visualizer-Video auf YouTube:

Kaptain Kollnot ist ein Metal-Projekt aus Michigan unter der Leitung von Jeff Kollnot. Das Projekt startete 2018 und veröffentlichte im Sommer 2019 sein Debütalbum The Colorado Archive. Es war ein abwechslungsreiches und persönliches Album, das einige der Kernelemente des Projekts etablierte: Thrash-Rhythmusgitarren, harmonisierte Gitarren, Shred-beeinflusste Soli, schnelle Tempi und präzises Schlagzeugspiel. Kollnot übernahm alle Instrumente auf diesem Album (außer dem Schlagzeug).

Die nächste Veröffentlichung Future Human erschien im September 2022. Dies war ein bedeutender Fortschritt für das Projekt, da es die erste Veröffentlichung mit Gesangseinlagen von Stu Block war. Die Songs selbst wurden aggressiver, komplexer und deutlich metallischer.

Weitere spannende Neuigkeiten warten am Horizont: das Projekt ist dabei, ein Live-Line-Up zusammenzustellen und die Musik über den Staat Michigan hinaus zu verbreiten.

The Aquarius Shift Tracklist:

1. The Soul Plan

2. Mankinds

3. A New World

4. The Nature Of Evil

The Aquarius Shift wurde von CJ Gardineer im Red Wolf Studio in Michigan, USA, produziert, gemischt und gemastert. Cover- und Logodesign von Katie Goto. Künstlerfoto von CJ Gardineer.

Kaptain Kollnot sind:

Jeff Kollnot – Gitarre, Bass, Texte, Songwriting

Eric Landon – Schlagzeug, Perkussion

Stu Block – Gesang (Gast)