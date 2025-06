Mystic Circle: haben „Kriegsgötter MMXXV“ Album veröffentlicht

Am Freitag erschien mit Kriegsgötter MMXXV die erweiterte Neuauflage des Black- und Death Metal-Kultduos Mystic Circle über ROAR. Auf dem Compilation Album finden sich acht Tracks, darunter messerscharfe Coverversionen von Bathory, Celtic Frost, Possessed, Acheron, sowie das komplett neu aufgenommene Cover des Iron Maiden-Klassikers Afraid To Shoot Strangers.

Auf ausgewählten Songs gibt sich erneut die britische Sopranistin Sarah Jezebel Deva als Gastsängerin die Ehre, die unter anderem bereits bei Cradle Of Filth, The Kovenant und Therion zu Gast war. Auf dem Track Cry Little Sister ist außerdem Karo Hafke in einem Feature dabei, Sängerin der Dark Wave Gothic Band Umbra Et Imago.