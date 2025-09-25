Mystic Circle: entfesseln neue Single “The Bible Of Witch Chase” vom kommenden Studioalbum „Hexenbrand 1486“

Die deutsche Black-Metal-Institution Mystic Circle präsentiert ihre neue Single The Bible Of Witch Chase aus dem kommenden Studioalbum Hexenbrand 1486, das am 31. Oktober 2025 über ROAR erscheint. Düster, episch und kompromisslos beschwört der Song die schwarze Essenz der Band – ein Klangbild voller Finsternis, Okkultismus und unheilvoller Energie.

„The Bible Of Witch Chase ist der erste Teil unserer Heinrich Kramer-Trilogie“, kommentiert die Band. „Getrieben von verzerrten Visionen schrieb er den Malleus Maleficarum und verurteilte hunderte unschuldiger Seelen zum Tod. Dieser Song versetzt dich zurück ins Mittelalter, wo die Schreie der Unschuldigen widerhallten, während sie von den Dienern der Heiligen Kirche geschlachtet wurden. Einmal mehr ist es eine Aussage gegen eine von Gier und falscher Frömmigkeit korrumpierte Institution. Musikalisch ist es ein dissonantes, metallisch beeinflusstes Stück, inspiriert von Hexerei, der Inquisition und dem dunklen Geist des Mittelalters.“

Hexenbrand 1486 erscheint auf CD und Vinyl (beide Formate enthalten eine Comic-Beilage) sowie Digital.

