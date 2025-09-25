Interview mit Santeri Kallio und Tomi Koivusaari zum neuen Amorphis-Album „Borderland“

Artist: Amorphis

Herkunft: Helsinki, Finnland

Genre: Prog Metal, Rock, Metal

Bandmitglieder:

Gesang — Tomi Joutsen

Gitarre — Esa Holopianen

Gitarre – Tomi Koivusaari

Tasteninstrumente – Santeri Kallio

Bass – Olli-Pekka Laine

Schlagzeug – Jan Rechberger

Im Juni lud Reigning Phoenix Music zur Pre-Listening-Session ins baden-württembergische Hamberg, zum Stammsitz des Labels (hier nachzulesen). Dort gab es neben dem neuen Album Borderland (Review hier) auch die ganze Band aus Finnland dazu. So gab es neben neuer Musik auch die Möglichkeit, den Musikern Fragen zum neuen Album zu stellen. Ich hatte als Gesprächspartner den Keyboarder Santeri Kallio und den Gitarristen Tomi Koivusaari, die sich viel Zeit nahmen, um alle möglichen Fragen zu beantworten.

Time For Metal / Kay

Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein und auch mit euch sprechen zu können. Da ist es also, das 15. Album mit dem Namen Borderland. Der erste Höreindruck ist sehr positiv ausgefallen, auch wenn es etwas anders ist als noch Halo. Auch da habe ich mit dir, Santeri, ein Interview via Teams gemacht.

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, das war ja noch zur Corona-Zeit, da ging das nicht anders. Aber es ist schön, dass dir die neue Platte zu gefallen scheint.

Time For Metal / Kay

Das kann man nach einem Hören nur schwer beurteilen, aber die Songs sind schon gut. Die zehn Songs sind als ein Konzeptalbum zu sehen – oder sind sie eher unzusammenhängend?

Amorphis / Tomi Koivusaari

Nun, der Pekka Kainulainen hat die Texte gemacht. Er meinte, es gibt nicht nur ein einziges Thema, aber wenn er sich hinsetzt und das ganze Album schreibt, dann gibt es natürlich schon eine Art roten Faden. Bei diesem Album ist es, denke ich, das Borderland – also ein Ort zwischen Leben und Tod, Liebe und Hass.

Time For Metal / Kay

Ich habe versucht, die Texte zu lesen, aber es ist sehr schwierig, die Lyrics so schnell zu übersetzen. Mein Englisch ist nicht so gut. Deshalb muss ich das Album beim nächsten Mal etwas aufmerksamer hören und alles genau lesen, um es zu verstehen. Aber sehr oft kommt das Wort Tuonela vor – das ist doch die finnische Bezeichnung für die Unterwelt.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Ja, das ist die Unterwelt. Und die Reise geht dahin – in die Düsternis, wie eine Bar in Helsinki, die allerdings Manala heißt, aber man fühlt sich in eine Art Unterwelt versetzt.

Time For Metal / Kay

Es gibt auch in Deutschland Bars – sehr dunkel, sehr düster.

Amorphis / Santeri Kallio

Genau, das ist die Bedeutung von Manala.

Time For Metal / Kay

Besuche ich mal, wenn es mich nach Helsinki verschlägt. Wann habt ihr mit der Platte angefangen, also mit dem Schreiben – gleich nach Halo?

Amorphis / Santeri Kallio

Nach Halo sind wir über zwei Jahre lang nonstop auf Tour gewesen. Aber wir hatten eine Deadline, ich glaube im August letzten Jahres, um das Material an Jacob zu liefern, der dann die Songs für die Produktion auswählte. Persönlich habe ich meine Songs schon im Frühjahr 2024 geschrieben, weil da ein bisschen Zeit war. Es ist sehr schwer, während der Festivalsaison Songs zu schreiben, besonders kurz vor der Deadline. Also hatten wir zwei Monate frei, im Februar und März, und ich habe versucht, da alles zusammenzubringen. Aber am Ende musste ich doch zwischen den Festivals arbeiten – genau das wollte ich eigentlich vermeiden.

Time For Metal / Kay

Also, wenn du auf einem Festival oder auch so im Tourbus unterwegs bist, hast du manchmal Zeit oder eine Idee, etwas zu schreiben?

Amorphis / Tomi Koivusaari

Ich glaube, das ist unmöglich – zumindest für mich.

Amorphis / Santeri Kallio

Ich denke, das ist ein Mythos aus den 80ern – dass Bands nach dem Gig in den Bus gegangen sind, jemand akustische Gitarre gespielt hat und die anderen mehrstimmig gesungen haben. Und dann ist ein neuer Song entstanden. Das ist Quatsch.

Time For Metal / Kay

Aber es klingt romantisch.

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, aber ich habe 30, 40 Touren gemacht. Der Bus ist voll, die Hälfte ist betrunken, es gibt keinen Platz für Konzentration – das wird nichts mit kreativer Arbeit.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Und wenn man mal Freizeit hat, dann denkt man sicher nicht: „Lasst uns ein Album schreiben.“

Amorphis / Santeri Kallio

Genau.

Time For Metal / Kay

Sehr oft passiert es ja, dass man nachts aufwacht und denkt: „Oh, ich habe ein tolles Riff, das muss ich jetzt sofort aufschreiben.“ So liest man es zumindest mal.

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, das kann schon passieren. Aber heutzutage kannst du es ja direkt aufnehmen. Mein Handy ist voll mit merkwürdigem Gemurmel und irgendwelchen Fragmenten. Ich gehe manchmal zurück und höre rein, aber oft erkenne ich nicht mehr, was ich da überhaupt aufgenommen habe. Du summst irgendwas vor dich hin, im Halbschlaf, und denkst: „Das ist eine tolle Idee.“ Aber später klingt es einfach nur wirr. Also ist das Schreiben doch wohl eher eine richtige Arbeit – am Klavier oder mit der Gitarre im Studio oder zu Hause, wo die meisten zumindest ein kleines Studio haben.

Time For Metal / Kay

Ok, also eher ein Mythos. Nun weiter zu den neuen Tracks. Die meisten Songs sind von dir. Du warst, denke ich, der Hauptsongschreiber – ich habe gezählt, so acht zu vier oder so, weil es ja zehn Songs sind.

Amorphis / Santeri Kallio

Ich glaube, es sind sieben zu drei.

Time For Metal / Kay

Stimmt. Es sind wieder tolle Melodien dabei und auch hervorragende Instrumentierungen. Ich habe mir die Songs sehr genau angehört und viele Notizen gemacht. Meine Review ist eigentlich schon fertig, aber wir dürfen die ja noch nicht veröffentlichen. Der Titeltrack Borderland ist einer meiner Favoriten.

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, du hattest vorhin ja nach dem Konzept gefragt. Tomi (Joutsen) hat gesagt, dass Borderland vielleicht den lyrischen Gesamtkontext am besten widerspiegelt.

Time For Metal / Kay

Ich finde, es geht ein bisschen in die Richtung von Queen Of Time und Under The Red Cloud – aber nur ein wenig. Die anderen Songs, viele von ihnen, sind etwas frischer, ein bisschen positiver, ein bisschen mehr …

Amorphis / Santeri Kallio

Sag nicht „happy“.

Time For Metal / Kay

Nein, nicht happy. Aber sie haben eine andere Stimmung.

Amorphis / Santeri Kallio

Positive, frische Vibes – ich denke, das ist es. Wir haben nie wirklich darüber gesprochen, aber ich glaube, Halo war sehr riffbasiert, proggy, nichts lief geradeaus. Es gab immer kleine Haken, und die Melodien waren ein wenig in den Hintergrund gedrängt wegen der vielen Growls. Es war ziemlich komplex, schwer zugänglich. Also dachte ich zumindest – und wahrscheinlich hatten wir alle unbewusst die Idee, die Melodien zurückzubringen, weil sie eine unserer großen Stärken sind. Bei Amorphis müssen die Melodien immer da sein. Vielleicht ist das der Grund, warum dieses Album so frisch klingt. Im Vergleich zu Halo ist es fast wie eine ganz andere Band – was für uns eine gute Sache ist. Es ist immerhin das 15. Album, und mit Jacob Hansen als neuem Produzenten wollten wir unbedingt einen neuen Anstrich, eine Veränderung.

Time For Metal / Kay

Für mich als alten Fan ist das schwierig – aber auch gut. Ich suche immer nach Songs wie The Bee, Silent Waters oder so, keine Ahnung. Aber dann kam die Single Dancing Shadow. Da steckt eine Melodie drin, die fast wie aus einem Discosong klingt. Aber ich denke, das ist einer der Songs, die sicher in die Setlist kommen, weil er etwas Eingängiges hat – wie diverse Amorphis-Songs.

Amorphis / Santeri Kallio

Es ist noch sehr früh, um über die Setlist zu sprechen – aber schön zu hören.

Time For Metal / Kay

Ich denke, es wird ein guter Song für die Setlist. Ebenso The Lantern. Den mag ich sehr. Er erinnert mich ein bisschen an House Of Sleep.

Amorphis / Santeri Kallio

Oh, ja, ja, ja.

Time For Metal / Kay

Ein kleines bisschen. Ich dachte: „Das habe ich schon mal gehört.“ Und dann kam mir House Of Sleep in den Sinn – so im zweiten Teil. Außerdem sind die Vocals sehr interessant. Aber manchmal singt Tomi so, dass ich ihn kaum verstehe. Die Wörter liegen sehr nah beieinander, einiges ist klarer, anderes wieder mehr gegrowlt, und an manchen Stellen ist er unglaublich schnell. Aber trotzdem: The Lantern, Borderland, Dancing Shadow – die entwickeln sich zu meinen Faves auf der Platte. Und auch bei The Circle, dem ersten Track, war ich überrascht. Als ich dann Bones hörte, war ich zunächst vom Beginn nicht so angetan, aber das hat sich dann noch gut entwickelt. Ziemlich harter Song.

Amorphis / Santeri Kallio

Es ist schön zu hören, dass wir selbst jemanden überraschen konnten, der unsere gesamte Karriere verfolgt hat. Das freut uns, denn wir wollten diesmal bewusst überraschen. Und das Riff zu Bones wurde von mir, einem Keyborder, geschrieben und dürfte zum härtesten Song auf dem Album gehören. Wer hätte das gedacht.

Time For Metal / Kay

Ja. Das hat geklappt. Wie du schon sagst, ich verfolge eure Band schon sehr lange. Angefangen bei The Karelian Isthmus bis hin zu Halo. Immer wieder neue Wege, Überraschungen und Wendungen. Ich habe alles gehört, mehrfach und oft, zwar nicht am Stück, aber immer wieder im Auto oder so. Es ist schön, die Entwicklung der Band zu verfolgen. Und ich denke, das ist der nächste Schritt – ein bisschen anders als zuvor, aber keineswegs ein Rückschritt. Warum auch?

Amorphis / Tomi Koivusaari

Natürlich, es ist dieselbe Band. Aber die Veränderungen sind nicht riesig. Sie sind eher marginal – aber für uns trotzdem wichtig. Wir haben drei Alben lang mit Jens Bogren gearbeitet, und da war es nur natürlich, etwas Neues zu versuchen. Aber das heißt nicht, dass wir die Band komplett neu erfinden.

Time For Metal / Kay

Ja, ihr setzt diesmal auf Jacob Hansen. Der hat sicherlich auch einen Einfluss auf euch gehabt. Er arbeitet eben anders als Jens Bogren. Ich hatte euch, also Tomi und den Jacob, übrigens beim Iotunn-Konzert in Kolding getroffen.

Amorphis / Tomi Koivussari

Ja, ich erinnere mich. Das war ein gutes Konzert. Da war auch der Jón Aldará noch dabei, der, wie du ja sagtest, eine Auszeit nimmt. Ein klasse Sänger und eine aufstrebende Band.

Time For Metal / Kay

Ja, Iotunn gehören mit zu meinen Lieblingsbands. Sie sind echt klasse und ihre Musik hat etwas Spezielles, so wie bei Amorphis auch. Wie seid ihr denn nun auf die Idee mit dem Jacob Hansen gekommen? Und was war der Grund für den Wechsel?

Amorphis / Santeri Kallio

Warum? Gute Frage.

Amorphis / Tomi Koivussari

Wir haben angefangen, uns nach Produzenten umzuschauen, und Jacobs Name kam auf. Er hat sehr unterschiedliche Sachen gemacht, zum Beispiel D-A-D, Volbeat, und das mit einem sehr guten Sound. Und er weiß auch, wo wir herkommen – er war früher bei einer Melodic-Death-Metal-Band, das muss so Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Also kennt er unsere Wurzeln. Und sein Mix, die Art, wie er den Sound gestaltet, passte perfekt. Wir wussten nicht genau, wie die Arbeit mit ihm laufen würde, aber …

Amorphis / Santeri Kallio

Wir sind da ein bisschen ins Unbekannte gesprungen. Wir kannten ein paar Bands, die mit ihm gearbeitet hatten, und haben gefragt: „Wie ist er? Wie läuft die Produktion?“ Aber im Grunde war es ein Sprung ins kalte Wasser. Er hat viele verschiedene Metal- und Rockbands produziert, deren Sound wir mögen. Er klingt massiv, manchmal sehr aggressiv. Das war einer der Hauptgründe. Der andere Grund war, dass wir schon drei Alben mit demselben Produzenten gemacht hatten. Da war klar: Ein viertes mit ihm brauchen wir nicht. Wir mussten uns neu erfinden, zumindest ein Stück weit.

Time For Metal / Kay

Eine meiner Lieblingsbands ist Deep Purple. Die haben viele Alben gemacht – und die letzten vier haben sie nach einem Wechsel mit demselben Produzenten aufgenommen und jedes Mal war das Album in Deutschland und anderen Ländern auf Platz eins. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen – dass ihr so auch in die Charts kommt.

Amorphis / Santeri Kallio

Das wäre auf jeden Fall interessant.

Time For Metal / Kay

In Finnland habt ihr doch auch immer sehr hohe Chartplatzierungen, oder?

Amorphis / Santeri Kallior

Ja, wir haben so neun, zehn Goldene Schallplatten. Aber ich will keine mehr – meine Wand ist voll.

Time For Metal / Kay

Also wollt ihr keine mehr? Dann könnt ihr sie mir schicken – meine Wand hätte noch Platz.

Amorphis / Santeri Kallio (sichtlich amüsiert)

Nein, nein. Und als ich gehört habe, dass Halo auch schon Goldstatus erreicht hat, habe ich der Plattenfirma gesagt: „Macht die Auszeichnung so klein wie möglich, damit sie keinen Platz wegnimmt.“

Amorphis / Tomi Koivussari

Luxusprobleme, aber positive Probleme.

Time For Metal / Kay

Zurück zu den Aufnahmen in Dänemark. Wart ihr alle in den Hansen Studios zum Aufnehmen? Tomi Joutsen hat ja seine Vocals in Finnland aufgenommen.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Wir waren alle dort, zumindest, als wir die Drums aufgenommen haben – so ungefähr eine Woche lang. Wie du schon sagst, nur Tomi Joutsen nicht, er hat da so ein anderes Verhältnis zu und braucht eine andere Umgebung.

Amorphis / Santeri Kallio

Wir haben die Aufnahmen in Etappen gemacht. Es waren nicht immer alle da – mal der Jan und ich oder Tomi und Olli-Pekka.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Ich war die meiste Zeit da und habe in dem Hotel gewohnt, wo wir uns morgens beim Frühstück getroffen haben.

Time For Metal / Kay

Und das Verhältnis zwischen euch und Tomi ist okay? Weil er ja nicht die ganze Zeit mit euch zusammen im Studio war. Aber wenn ich euch alle sehe, wirkt er manchmal ein bisschen … ich weiß nicht, ein wenig zurückhaltend – bis zu dem Moment, wenn er auf der Bühne steht. Hier ist er eher der Mann im Hintergrund, mit Kapuze und Brille, wirkt er ein bisschen schüchtern.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Ja, er ist einfach so, wie er ist – er will das eben so.

Amorphis / Santeri Kallio

Ich würde nicht sagen, dass er schüchtern ist, aber es ist einfach nicht sein Ding, immer im Vordergrund zu stehen. Er ist auch nicht unsozial, aber eben nicht der geselligste Typ. Und wenn wir von „positiven Problemen“ sprechen – es gibt viele Bands, bei denen der Sänger nicht so leicht im Umgang ist. Bei uns ist es eher das Gegenteil: Er ist sehr entspannt, macht die Sache unkompliziert. Das ist für uns ein Vorteil, weil das Leben in einer Band harte Arbeit ist. Mit jemandem, der so easy ist, macht Touren einfach Spaß.

Time For Metal / Kay

Ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen, alles problemlos. Aber auf der Bühne wirkt es manchmal so, als wäre er ein vollkommen anderer Mensch. In Deutschland sagt man „Frontsau“. So wie: „Ich stehe vorne, ich bin der Boss auf der Bühne, und ich weiß es auch.“

Amorphis / Santeri Kallio

„Frontsau“?

Time For Metal / Kay

Ja, in Deutschland sagt man das so.

Amorphis / Santeri Kallio

Okay, dann haben wir jetzt einen neuen Spitznamen. Aber weil er so ist, wie er ist, hat er sich auch für die Vocal-Aufnahmen in Finnland entschieden. Er war kurz im Studio von Hansen, aber er meinte, das Studio liegt ja im Nirgendwo. Da gibt es nichts außer Natur. Und Tomi kann maximal ein paar Stunden am Tag singen – man kann keine zwölf Stunden am Stück Growls aufnehmen. Das würde nie funktionieren. Also hätte er einen ganzen Monat dortbleiben müssen. Und das war unmöglich. Außerdem hat er Familie. Für uns war das völlig okay. Da ist es so still, dass man nach vier Stunden Arbeit einfach nichts mehr tun kann.

Time For Metal / Kay

Okay. Ich habe gelesen, dass du, Tomi, schon früher gesungen hast, auch Growls. Ich habe das Buch von Markus Laakso über Amorphis gelesen, auf Deutsch, sehr spannend – das hat mich zur Band gebracht. Das erste Mal habe ich euch 2018 oder 2019 auf der Circle-Tour gesehen. Tommi mit Dreadlocks, und ich dachte: „Wow, was ist das?“ Eigentlich war es nicht meine Musik, aber dann habe ich mehr reingehört. Später habe ich dieses Buch gefunden, und dann wurde Amorphis eine meiner absoluten Lieblingsbands – nach Pink Floyd und Deep Purple. Letztere hab auch bereits 30-mal gesehen und Pink Floyd noch zweimal, bevor da nichts mehr kam. Doch Gilmour und Waters solo ein paar Mal, gerade erst David Gilmour in Rom. Mega.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Wow, beeindruckend!

Time For Metal / Kay

Ja. Und dann eben Deep Purple und Amorphis. Früher habe ich viel Power Metal und Hard Rock gehört, später mehr Doom, Death und jetzt auch Prog Metal. Euer neues Material klingt für mich ein bisschen progressiver, aber auch rockiger.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Ja, wir gehen unseren Weg weiter, aber wir wollen immer viele Elemente einbauen – mehr als eine Band wie AC/DC, bei der sich vieles wiederholt.

Time For Metal / Kay

Ok, verstehe ich. Das Cover ist mir auch aufgefallen. Ihr habt auch da etwas verändert.

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, das Cover.

Time For Metal / Kay

Und was fehlt auf dem Cover?

Amorphis / Santeri Kallio

Der Schwan.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Doch, er ist da. Aber was fehlt?

Time For Metal / Kay

Na, der Hammer – das Symbol, das auf fast allen Amorphis-Covern zu finden ist.

Amorphis / Santeri Kallio

Ach, das meinst du. Das, was deinen Unterarm ziert. Doch, das ist da – aber diesmal etwas überraschend an einer anderen Stelle.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Nicht auf dem Frontcover, aber auf der Rückseite.

Time For Metal / Kay

Okay, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob ich mir nun noch einen Schwan tätowieren lassen muss. Aber ansonsten ist es ein etwas anderes Cover – passend. Welche Bedeutung haben der Schwan und der Ruderer?

Amorphis / Tomi Koivusaari

Es ist ein sehr schönes Gesamtkunstwerk, nicht nur ein Cover. Der Schwan steht dabei für den Fluss Tuonela – also den Fluss der Unterwelt – und ist ein Teil des Konzepts. Dazu kommt der Ruderer, dessen Nachname Swan ist. Vielleicht ist er der, unser Sänger, der zwischen Unterwelt und realer Welt kämpft. Und das ist die Brücke – hin zum Borderland.

Time For Metal / Kay

Ok, gewagte These, aber gefällt mir. Ich lass mich überraschen, ob es mir in echt auch so gefällt. Wusstet ihr, dass es die neue Platte bereits zu bestellen gab? Letzte Woche hatte ein deutscher Plattenladen Borderland mit dem aktuellen Cover zum Verkauf angeboten – und das, obwohl erst am Freitag die offizielle Info rausgehen sollte (Anm.: Das Interview fand am 04.06. statt, also ein paar Tage vor der offiziellen Ankündigung).

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, ich habe es auch gesehen. Wir hatten das Problem schon ein paar Mal, dass manche Shops die Platte zwei Wochen zu früh einstellen. Aber das ist nicht unser Problem, sondern das der Plattenfirma.

Time For Metal / Kay

Jetzt kann man es nicht mehr kaufen. Der Plattenladen hat es wieder rausgenommen. Also ist es nicht möglich, es zu bestellen. Aber ich werde es bestellen, sobald es erscheint – in allen Farben. Ich hoffe nur, es sind nicht so viele.

Amorphis / Santeri Kallio

Es gibt ein paar – ich tippe auf zehn. Ja, und am Freitag erscheint dann ja mit Light And Shadow die erste Single.

Time For Metal / Kay

Die gibt es aber nur digital, oder ist da noch was anderes geplant?

Amorphis / Tomi Koivusaari

Soweit ich weiß, nur digital – über Streamingdienste wie Deezer oder Spotify.

Time For Metal / Kay

Für mich als Sammler ist das schade. Ist okay, dann muss ich eben auf die Nächste warten. Kommen noch weitere Singles?

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, einige sollen noch kommen und dann auch mit Videos hinterlegt. Nächsten Monat, und im August, gibt es dann Bones und Dancing Shadows als Vorabsingle.

Time For Metal / Kay

Also macht ihr das wie viele andere Bands: mehrere Singles vorab.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Genau, so ist auch unser Plan. Zuerst ein Lyric-Video, dann zwei richtige Musikvideos mit der Band.

Time For Metal / Kay

Nachts im finnischen Wald gedreht, nehme ich an.

Amorphis / Santeri Kallio

Ja, irgendwo, wo das Gras hochsteht. Und davon, wie auch Bäume und Seen, haben wir genügend in Finnland.

Time For Metal / Kay

Viel Natur. Ich habe schon ein paar eurer Videos gesehen, oft draußen, aber nicht immer im Wald.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Aber oft in dunkler Atmosphäre, ja.

Time For Metal / Kay

Aber jetzt mal eine vielleicht nicht so angenehme Frage: Ihr macht auch Meet & Greets, richtig? Ich war mal bei einem in Hamburg, am Nikolaustag, ich glaube 2019. Das ging alles sehr schnell – eine Signatur, ein Foto, dann war’s vorbei, und das für immerhin stolze 75 €. Plant ihr das wieder auf der kommenden Tour?

Amorphis / Santeri Kallio

Es gibt Gerüchte, dass wir das wieder machen.

Time For Metal / Kay

Man konnte dafür bereits Tickets kaufen, VIP-Tickets, für 100 Euro. Für mich ist das, ehrlich gesagt, zu viel. Ich finde es toll, euch zu treffen, aber das ist schon eine Grenze – viele Fans können sich das gar nicht leisten.

Amorphis / Tomi Koivusaari

Diese Dinge liegen leider nicht in unserer Hand.

Amorphis / Santeri Kallio

Genau, das läuft immer über den VIP-Organisator. Wir werden nur gefragt, ob wir teilnehmen, und sagen dann zu. Alles andere entscheiden nicht wir, sondern Veranstalter oder Locations.

Time For Metal / Kay

Aber 100 Euro zusätzlich sind schon happig.

Amorphis / Santeri Kallio

Stimmt, das ist schade, aber leider können wir da wenig machen. Dafür treffen wir oft auch Fans draußen vor der Halle und unterschreiben natürlich Sachen.

Time For Metal / Kay

Aber ihr seid da ja noch im unteren Bereich. Bei Metallica kostet ein Meet & Greet über 1000 Euro. Davon seid ihr ja noch weit entfernt. (Die in Helsinki stattfindende Signierstunde am 30.09. bei einem Plattenladen wäre mit Flug und Übernachtung teurer). Vielleicht komme ich zur nächsten Show zum Meet & Greet und lasse die Platte unterzeichnen. Übrigens ist das, was hier liegt, eine Testpressung von Circle in Braun. Die habe ich bei Ebay ersteigert. Da dürft ihr noch unterzeichnen. Vielleicht bekomme ich von den anderen auch noch die Unterschriften.

Amorphis / Santeri Kallio

Das hast du? So etwas bekommen wir nicht. Da gehen also unsere Sachen hi, zu Ebay. Aber gern unterschreiben wir, das ist ja schon selten.

Time For Metal / Kay

So, das soll es für heute gewesen sein. Die Nächsten warten bereits. Vielleicht sehen wir uns ja auf der nächsten Kreuzfahrt in die Karibik wieder. (70000 Tons Of Metal im Januar 2026 ist wieder mit Amorphis).

Amorphis / Santeri Kallio (lacht)

Wäre schön – mal sehen, ob das Label uns dahin einlädt. (Anm.: hat es)

Time For Metal / Kay

Vielen Dank für eure Zeit und die offenen Worte.

Damit endet das Interview.