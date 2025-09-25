Lay Bare Fest: „Frequencies Across Borders“ am 27.09. in London, UK

Lay Bare Recordings, ein unabhängiges Label, das für seine große Leidenschaft für schwere, gefühlvolle und genreübergreifende Musik bekannt ist, wird zum ersten Mal den Atlantik überqueren und ein eigenes Festival veranstalten. In einer kraftvollen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wird das Lay Bare Fest – Frequencies Across Borders am Samstag, den 27. September 2025, im The Black Heart in London stattfinden.

Tickets sind jetzt hier erhältlich!

Ort: The Black Heart, London

Datum: Samstag, 27. September 2025

Line-Up:

Forlorn (UK)

Kulk (UK)

The Answer Lies In The Black Void (HU/ NL)

Coltaine (GER)

Rosy Finch (SP)

Mrs Frighthouse (UK)

Rats and Daggers (NL)

Taz Corona (UK)

Lay Bare Recordings wurde 2013 von Désirée Hanssen in den Niederlanden gegründet und hat sich zu einem vertrauenswürdigen Zuhause für Künstler entwickelt, die sich nicht leicht kategorisieren lassen. Mit einem Katalog von über 67 Alben, die Doom, Sludge, Post-Metal und experimentelle Klänge umfassen, legt das Label großen Wert auf Authentizität und Gemeinschaft und unterstützt eine DIY-Kultur, in der Leidenschaft und Hingabe an erster Stelle stehen. Jede Veröffentlichung ist mehr als nur Musik; sie ist eine Geschichte, die in Wachs gepresst wurde und darauf wartet, geteilt und geschätzt zu werden.

Das eintägige Label-Showcase ist eine gemeinsame Initiative von Lay Bare Recordings, Chaos Theory und Pride Management. In einer zersplitterten Post-Brexit-Landschaft steht das Festival als Statement und Aufruf, die Underground-Szenen im Vereinigten Königreich und in Europa zu vereinen, zu einer Zeit, in der Zusammenarbeit wichtiger und komplizierter ist als je zuvor. Lay Bare Fest zielt darauf ab, Brücken zwischen Menschen zu bauen, die daran glauben, dass das Underground noch von Bedeutung ist – nicht nur zwischen Ländern, sondern zwischen allen, die es unterstützen, von Musikern über Musikliebhaber bis hin zu Labels, Bookern und Fotografen. Es ist ein Treffen für die Aufgeschlossenen, um durch Musik zu verbinden.

Bekannt dafür, genreübergreifende Kreativität zu fördern, präsentiert das Lay Bare Fest ein Line-Up, das Einheit über Spaltung stellt.

Zusätzlich wird die Veranstaltung drei exklusive Album-Release-Shows im Vereinigten Königreich für Mrs Frighthouse, The Answer Lies In The Black Void und Coltaine bieten, die alle ihre kürzlich veröffentlichten Alben zum ersten Mal im Land spielen werden.

Erlebt die Energie. Fühlt die Frequenzen. Seid Sie Teil der Lay Bare Family.