Mystic Circle: veröffentlichen Iron Maiden Coverversion von „Afraid To Shoot Strangers“

Die Black- und Death Metal-Kultband Mystic Circle hat die Veröffentlichung ihrer Kriegsgötter MMXXV Album Compilation für den 6. Juni 2025 über ROAR angekündigt! Ein Musikvideo zur ersten Single, einer Coverversion von Iron Maidens Afraid To Shoot Strangers, wurde bereits veröffentlicht. Album-Vorbestellungen sind ebenfalls möglich.

Doch zurück ins Jahr 2000: Mystic Circle waren damals nach der Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums Infernal Satanic Verses auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und galten zu Recht als Deutschlands führende Black Metal Band. Im Sommer nach der Jahrtausendwende legte die Ludwigshafener Band mit der 5-Track-EP Kriegsgötter II nach, einer Zusammenstellung von Coverversionen und Neuaufnahmen. Allerdings löste sich in dieser Phase auch die Gründungsbesetzung auf, und A. Blackwar verließ die Band. Erst seine Rückkehr 2020 und die Reunion mit Sänger Beelzebub ließen den Geist dieser Zeit wieder aufleben. Das Ergebnis waren die beiden großartigen neuen Alben Mystic Circle (2022) und Erzdämon (2023), die den berüchtigten Kreis (oder das Pentagramm?) wieder schlossen.

„Es war für mich unvermeidlich, meine Zeit bei Mystic Circle mit Kriegsgötter II zu beenden. Die lange Pause war notwendig, wir haben damals die Verbindung zueinander verloren – die heute stärker ist denn je“, resümiert A. Blackwar und blickt mit einem weinenden aber auch mit einem lächelnden Auge zurück, denn wie so oft im Leben hat alles seinen Grund.

Im Jahr 2025 erscheint Kriegsgötter MMXXV als erweiterte Neuauflage mit acht Tracks, darunter messerscharfe Coverversionen von Bathory, Celtic Frost, Possessed oder Acheron, sowie das komplett neu aufgenommene Cover des Iron Maiden-Klassikers Afraid To Shoot Strangers, das nun Premiere feierte!

Afraid To Shoot Strangers, mit einem Gastauftritt von Sarah Jezebel Deva, ist ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten verfügbar.

Mit der Entscheidung, Afraid To Shoot Strangers zu covern und auf der Neuauflage von Kriegsgötter MMXXV zu veröffentlichen, schließt sich für die Band der Kreis in die Vergangenheit.

„Irgendwann in den 90ern lief A Real Live One von Iron Maiden in Dauerschleife in unserem Auto-CD-Player und wir sind von dem Song nicht mehr losgekommen“, verrät A. Blackwar. „Wir haben ihn immer und immer wieder gehört. Dann beschlossen wir, ihn mit unseren Keyboards und Gitarren zu covern. Gut, dass wir das 25 Jahre später gemacht haben, damals wäre es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Das Ergebnis ist jetzt genau so, wie wir uns unsere Version vorgestellt haben, und 1999 war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Auch Sarah Jezebel Deva war sofort wieder mit an Bord und ihr Gesang veredelt und rundet den Track ab, ihr Gesang ist einfach ein Juwel“, lobt das Gründungsmitglied die britische Sopranistin, die unter anderem auch bei Cradle Of Filth, The Kovenant und Therion zu Gast war.

Album Tracklist:

1. One Rode To Asa Bay (feat. Sarah Jezebel Deva)

2. Die Götter der Urväter

3. Azazel’s Soulfly

4. Cry Little Sister (Theme from „The Lost Boys“)

5. Afraid To Shoot Strangers (feat. Sarah Jezebel Deva)

6. Death Metal

7. Acheron (Medley)

8. Circle Of The Tyrants

Artist Line-Up:

Beelzebub – Vocals, Gitarre, Bass, Keyboards

Blackwar – Drums, Gitarre, Keyboards