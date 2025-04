Tetrarch: veröffentlichen neue Single + Visualizer „Cold”

Vor Kurzem haben die Modern Metal Stars Tetrarch ihr drittes Album The Ugly Side Of Me angekündigt, das am 9. Mai 2025 über Napalm Records erscheinen wird. Das von Dave Otero, Diamond Rowe und Josh Fore co-produzierte Album besticht durch unerbittliche Brutalität, Eingängigkeit und meisterhaftes Songwriting.

Nach den ersten Singles NeverAgain (Parasite) und Live Not Fantasize, veröffentlichen Tetrarch heute ihre neueste Hymne, den melodischen Hit Cold. Gitarristin Diamond Rowe, frischgebackene Jackson Guitar Signaturekünstlerin, verziert den Track mit einem raffinierten Gitarrensolo, während sich die Lyrics mit intensiven Themen wie Selbstzweifel und toxischen Beziehungen auseinandersetzen.

Zur Feier des Tages, haben Tetrarch einige neue Europadates angekündigt, die die Band für drei Shows nach Deutschland bringen wird:

16.06. Leipzig, Moritzbastei

18.06. Hannover, Cafe Glocksee

19.06. Ratingen, Manege

20.06. Kopenhagen, Dänemark – Copenhell

28.06. Viviero, Spanien – Resurrection Fest

02.07. Dunaujvaros, Ungarn – Rockmaraton

05.07. Velke Mezirici, Tschechische Republik – Fajt Fest

Gitarristin Diamond Rowe sagt über Cold: „Cold war einer dieser Songs, die ziemlich schnell entstanden. Es war einer der ersten, die wir für die Platte geschrieben haben, und als wir anfingen, an der Struktur des Songs, den Leads und dem Gesang zu arbeiten, wurde er wirklich lebendig. Er ist eine Art Anspielung auf unser erstes Album Freak, denn er hat diesen energiegeladenen Four-on-the-Floor-Beat mit fast schon gruseligen Gitarrentexturen.

Während wir diesen Song schrieben, fiel immer wieder das Wort „unsicher“. Unsicherheit ist ein so unangenehmes Gefühl, dass es leicht zur lyrischen Richtung für diesen Track wurde. Ich kann es kaum erwarten, diesen Song live zu spielen. Ich glaube, alle werden durchdrehen.“

Nach vier Jahren stetiger Weiterentwicklung ist Tetrarch auf dem besten Weg, die Millionen von plattformübergreifenden Streams und Views ihrer süchtig machenden Singles und energiegeladenen Videos zu übertreffen. Die Band wird häufig auf Spotify, Apple und anderen Plattformen gespielt, erreicht Top-40-Active-Rock-Radiosender, wird von großen Medien wie Billboard, Revolver, Alternative Press, Guitar World, Kerrang! und Metal Hammer beachtet und tourt international mit den legendären Künstlern Sevendust, Atreyu und anderen.