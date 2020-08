Tetrarch: unterschreiben weltweiten Deal bei Napalm Records

Im Vorfeld der Veröffentlichung ihres zweiten Albums Unstable, haben die Metal Newcomer Tetrarch einen weltweiten Deal bei Napalm Records unterschrieben.

Mit ihrer großen Leidenschaft und Furchtlosigkeit umarmen Tetrarch alle Außenseiter da draußen – metallische Durchschlagskraft und melodische Hooks sind ihre Kernkompetenz. Die Band mischt ausgefeilte Technik mit aggressiver Wildheit und mitreißende Grooves mit großartigen Refrains und lässt damit sämtliche musikalische Hürden hinter sich.

Unermüdliche harte Arbeit und eine unerbittliche Entschlossenheit haben Tetrarch zu einer der up and coming Bands harter Musik in ihrer Heimat, den USA gemacht. Es folgten Stories in Guitar World, Guitar Player, Premier Guitar and Metal Hammer, wo Leadgitarristin Diamond Rowe als erste weibliche afroamerikanische Heavy Metal Gitarristin gefeatured wurde.

Diamond Rowe sagt über den Deal mit Napalm Records:

“Kein Bandmitglied hat je ein Blatt vor den Mund genommen, was unsere Ziele für diese Band angeht. Es ist also kein Geheimnis, dass wir von Anfang an eine der größten Modern Metal Bands unserer Generation werden wollten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Napalm Records einen Partner für diese Reise gefunden haben und es ist offensichtlich, dass sie diesen Glauben an uns teilen. Sie sind bereit und willens mit uns zu arbeiten und zu tun, was nötig ist, um Tetrarch an die Spitze zu bringen.”

Sänger/Gitarrist Josh Fore fügt hinzu:

“Wir haben immer versucht uns mit einem Team zu umgeben, das unsere Vision und unsere Ziele teilt. Wir haben mit Napalm Records einen starken Partner gefunden und ich freue mich herauszufinden, was die gemeinsame Zukunft für uns bereithält, während wir das nächste Tetrarch-Kapitel aufschlagen.”

Bassist Ryan Lerner sagt:

“Ich freue mich sehr, dass wir bei Napalm Records unterschrieben haben. Wir haben uns sofort super mit dem ganzen Team verstanden und es fühlt sich alles sehr gut an.”

Schlagzeuger Ruben Limas:

“Wir haben immer davon geträumt, eine der größten Metal Bands zu werden. Ich freue mich, dass Napalm Records uns auf dieser Reise begleiten werden. Napalm freuen sich darauf mit uns zu arbeiten und uns auf dem Weg an die Spitze zu unterstützen.”

Napalm Records Managing Director Thomas Caser sagt:

“Willkommen Tetrarch – zweifellos die heißesten Newcomer, die in der Metal Welt bald in aller Munde sein werden. Sie sind frisch und aufregend und wir sind stolz und begeistert mit dieser großartigen Band zu arbeiten!”

Das neue Album Unstable wurde im Frühjahr 2020 mit Produzent Dave Otero (Cattle Decaptitation, Allegeon, Khemmis) aufgenommen. Die ersten Single I’m Not Right hat bereits phänomenale Erfolge auf Youtube und im Radio erzielen können. Das Video hat bereits mehr als 1,2 Millionen Views.