Alien Weaponry: kündigen EU-/UK-Tour für Sommer 2024 an

Die „heißeste junge Metalband der Welt“ (Metal Hammer UK), Alien Weaponry, haben soeben eine Europa/Großbritannien Headliner-Tour angekündigt!

Nach massiven Welttourneen und Shows mit Guns n‘ Roses, Gojira, Slayer, Black Label Society und vielen anderen kehren die Neuseeländer als Headliner in europäische und britische Clubs und auf große Festivals wie Hellfest, Graspop, Nova Rock und Tons Of Rock zurück.

Die Tournee wird am 1. Juni 2024 in Eindhoven beginnen und mehrere Großstädte besuchen, bevor sie am 29. Juni beim legendären Hellfest zu Ende geht. Für Deutschland stehen fünf Headline-Shows im Tourplan: Köln (4.6.), Hannover (5.6.), Frankfurt (6.6.), München (8.6.) und Hamburg (23.6.). Seit gestern 11 Uhr bieten CTS Eventim und MyTicket online Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt heute um 11 Uhr.

In den letzten Jahren hat keine aufstrebende Metalband die internationale Metal-Szene so aufgerüttelt wie Alien Weaponry. Seit der Veröffentlichung ihres hochgelobten Debüts Tū (2018) auf Napalm Records hat die kinetische Präsenz und der einzigartige Sound der Neuseeländer – die Elemente des Thrash- und Groove Metal mit Texten in der indigenen Sprache Te Reo Māori kombinieren – Scharen von Fans und Medienvertretern auf der ganzen Welt angezogen. Seit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums, Tangaroa, hat die Band ihren Status als eine der besten internationalen Nachwuchsbands der Szene gefestigt.

Seht euch hier das offizielle Video zu Tangaroa an:

Das aktuelle Album Tangaroa ist über Napalm Records (hier) erhältlich.

Holt euch hier eure Tickets: https://www.myticket.de/de/alien-weaponry-tickets

Alien Weaponry – EU/UK Summer Tour 2024

04.06.2024 Köln – Club Volta

05.06.2024 Hannover – Musikzentrum

06.06.2024 Frankfurt – Das Bett

08.06.2024 München – Backstage Halle

23.06.2024 Hamburg – Bahnhof Pauli

Alien Weaponry sind:

Henry Te Reiwhati de Jong – Schlagzeug, Backing Vocals

Lewis Raharuhi de Jong – Gitarren, Leadgesang

Tūranga Porowini Morgan-Edmonds – Hintergrundgesang & Gitarre