Feuerschwanz – Warriors

Artist: Feuerschwanz

Herkunft: Erlangen, Deutschland

Album: Warriors

Spiellänge: 43:29 Minuten

Genre: Mittelalter Rock

Release: 03.05.2024

Label: Napalm Records

Link: www.feuerschwanz.de

Bandmitglieder:

Geige & Drehleier – Johanna

Gesang & Gitarre – Hauptmann

Gesang & Dudelsack & Akustikgitarre – Hodi

Gesang & Gitarre – Hans

Bassgitarre – Jarne

Schlagzeug – Rollo

Tanz & Performance – Myu & Musch Musch

Tracklist:

1. Highlander (English Version)

2. The Unholy Grail (feat. Dominum, Orden Ogan)

3. The Forgotten Commandment

4. Memento Mori (English Version, feat. Lord Of The Lost, Chris Harms)

5. Death On The Dragonship

6. Wardwarf (feat. Francesco Cavalieri)

7. Circlepit Of Hell

8. Song Of Ice And Fire (feat. Patty Gurdy)

9. Purgatory

10. Bastard Of Asgard

11. SGFRD Dragonslayer (English Version)

12. Valhalla Calling

Dass Feuerschwanz auch in Englisch eine gute Figur machen, ist bereits seit der Veröffentlichung des Covers Warriors Of The World United von Manowar in ehrfürchtiger Erinnerung geblieben. Gleichzeitig luden sie uns zu einem imposanten Zusammenspiel mit anderen Künstlern wie Saltatio Mortis, Melissa Bonny (Ad Infinitum, The Darkside Of The Moon) und Thomas Winkler (Angus McSix) ein, welches zu Recht derzeit bei YouTube bereits mehr als 12 Millionen Mal abgespielt wurde.

Deshalb ist es jetzt, nach 20 Jahren Bandgeschichte, auch nicht verwunderlich, dass Feuerschwanz nun mit ihrem neuen Album Warriors zu einem Festspiel der erfolgreichsten Songs komplett auf Englisch einladen. Eingeladen zu diesem Jubiläum sind neben Chris Harms (Lord Of The Lost) und Francesco Cavalieri (Wind Rose) auch Patty Gurdy, Dominum und Orden Ogan.

Dabei werden Feuerschwanz-Klassiker wie The Forgotton Commandment (Das Elfte Gebot), Death On The Dragonship (Tod Auf Dem Drachenboot), Purgatory (Fegefeuer) sowie Circlepit Of Hell (Knochenkarussell) nun für das internationale Publikum in englischer Version zugänglich gemacht.

Für mich als songtextsicherem Feuerschwanzfan und Englischmuffel mutet diese Sprachumstellung bei diesen Songs zugegeben etwas komisch an, wobei dies bei bekannten Songs auch unvermeidbar ist. Dabei verstehe ich allerdings erstmals die Gruppe von Menschen, die Filme oder Serien lieber in der Originalsprache schauen, da sonst die Wortbedeutung und Raffinesse der Originalsprache zu leiden scheint. Andererseits sehe ich es für mich als eine Art Metal-Englisch-Crashkurs an, der gerade nicht sehr umgangssprachliche Begriffe in meinen Englischwortschatz zaubert. Man muss sich einfach mal drauf einlassen!

Auch einer der Aushängesongs von Feuerschwanz Memento Mori wurde in Englisch neu aufgenommen. Mit von der Partie ist niemand anderes als Chris Harms (Lord Of The Lost), welcher seine charakteristische Stimme mit einbringt.

Für die englische Version von Kampfzwerg (Wardwarf) hätten Feuerschwanz meiner Meinung nach wohl keine bessere Combo als mit Francesco Cavalieri (Wind Rose) finden können. Diese Version des Songs erschafft eine beeindruckende Stimmung, während die Geschichte der Kampfzwerge erzählt wird. Getrieben von der Gier nach Gold, scheuen die Zwerge das Tageslicht. Während die grundsätzliche Essenz des Originalsongs in englischer Sprache beibehalten wurde, gibt Cavalieri der Stimmgewalt der Kampfzwerge noch die perfekte Untermalung.

Mit Paddy Gurdy erhält das Lied Von Eis Und Feuer (Song Of Ice And Fire) einen neuen englischen Anstrich. Dabei passt sich die Stimme von Paddy Gurdy umspielend in die Harmonie von Feuerschwanz ein.

Aber auch neue Songs warten im Gepäck von Warriors. Besonders erwähnenswert ist hierbei The Unholy Grail im Zusammenspiel mit Dominum und Ordan Ogan. Auf der zermürbenden Suche des Heiligen Grals sind viele Geschichten entstanden. So mancher Krieger fand ohne Antworten und erschüttert in seinem Gottvertrauen den Tod. Der Versuchung der Nordmänner an den fernen Küsten erlegen, trinken die innerlich toten Krieger aus dem Unheiligen Gral und finden endlich die ersuchte Erlösung. Ein Song mit Ohrwurmgarantie!

♪ Drink from the unholy grail ♫ And we´ll see you in Valhalla ♪ Valhalla

Aufwendig ergänzt wird der Song durch das veröffentlichte und erstmals animierte Musikvideo.

Einen feuerwerksgleichen Abschluss findet das Album mit dem Coversongs Vallhalla Calling aus Assassin´s Creed.