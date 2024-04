Summer Breeze 2024: das Line-Up steht

30 neue Bands im Summer Breeze 2024 Line-Up:

Angstskríg, Avralize, Defocus, Disbelief, Embrace Your Punishment, Eradikated, Erdling, Escuela Grind, Eyes Wide Open, Fall Of Serenity, Fateful Finality, Halcyon Days, Hand Of Juno, Hemelbestormer, Impalement, Kupfergold, Leave, Los Males Del Mundo, Mavis, Mørket, Nyktophobia, Palehørse, Plaguemace, Randale, Shredhead, Slow Fall, Soulprison, Spire Of Lazarus, Venues und Zerre

Somit sind alle Plätze im Line-Up belegt!

An den Hauptfestivaltagen vom 14.08. bis 17.08. spielen mehr als 125 Bands.

Am 13.08., dem Breeze Dienstag, spielen fünf Bands. (Disbelief, Shredhead, Defocus, Fall Of Serenity, Soulprison)

Dss Summer Breeze steuert auf einen frühzeitigen Ausverkauf zu. Sichert euch jetzt noch Tickets, wenn ihr dabei sein möchtet.

Infos & Mehr: www.summer-breeze.de