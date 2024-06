Voodoo Kiss: veröffentlichen zweites Album „Feel The Curse“ am 16. August

Ohne Voodoo Kiss gäbe es das legendäre Summer Breeze Festival nicht. 1997 startete Achim Ostertag das Festival, um seiner Heavy-Metal-Band eine Bühne zu bieten. Während das Summer Breeze Open Air schnell zu einem der größten und beliebtesten Metal-Festivals der Welt wurde, verschwand Voodoo Kiss kurz nach der Gründung des Festivals von der Bildfläche.

Zum Glück nicht für immer: 2022 trommelte Achim die Gründungsmitglieder Martin Beuther und Klaus Wieland wieder zusammen – nach über 20 Jahren Winterschlaf! Mit Steffi Stuber (Mission In Black und Teilnehmerin bei Voice Of Germany) und Sacred-Steel-Frontmann Gerrit Mutz als Neuzugänge veröffentlichten sie ein starkes Debütalbum und feierten ein furioses Comeback beim Summer Breeze. Ursprünglich als einmaliger Nostalgietrip geplant, entfachte die Band eine neue Leidenschaft und entschied sich, weiterzumachen. Das Debüt stürmte die Charts und führte zu Auftritten beim brasilianischen Ableger des Summer Breeze und beim Rock Harz.

Jetzt ist es offiziell: Voodoo Kiss sind zurück, um zu bleiben. Ihr neues Album Feel The Curse wird am 16.08.2024 via Reaper Entertainment veröffentlicht. Eine große Release-Show auf dem Summer Breeze ist ebenfalls geplant.

Mit Energie, Schwung und ihrem typischen Sinn für melodische Härte präsentieren sich Voodoo Kiss auf Feel The Curse mit acht kraftvollen Tracks. Der eröffnende Titeltrack ist ein galoppierender Banger mit messerscharfen Riffs und Pretty-Maids-Flair, Spellbound By Her Eyes bietet Schwarzromantik und frühe Maiden-Vibes, Angel Demon begeistert mit knackiger Härte und düsterer Dramatik, On Wings Of Serpent Dreams erinnert an frühe Manowar und Dead Without A Grave feuert aus allen Rohren wie Motörhead zu ihren besten Zeiten.

Das Album wurde im Frühjahr 2024 im jaM’in Studio in Schwäbisch Gmünd aufgenommen und von der Band selbst produziert. Das beeindruckende Albumcover stammt erneut von Sebastian Jerke.

Trackliste:

Feel The Curse Angel Demon Spellbound By Her Eyes Dr. Evil Lords Of Darkness Kiss Or Kill On Wings Of Serpent Dreams Dead Without A Grave

Die erste Single Angel Demon wird am 21. Juni 2024 veröffentlicht. Bleibt gespannt auf mehr von Voodoo Kiss und verpasse nicht ihre großartige Release-Show auf dem Summer Breeze!