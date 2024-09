Horizon Ignited: veröffentlichen neue Single & Musikvideo

Die finnischen Melodic-Death-Senkrechtstarter Horizon Ignited läuten mit ihrer neuen Single Beneath The Dark Waters eine beeindruckende neue Ära ein und veröffentlichen damit nicht nur einen spektakulären Song, sondern auch ein bildgewaltiges Musikvideo, welches die Vorfreunde auf ein kommendes Album weiter anschürt.

Die Single ist ab sofort auf sämtlichen Streaming-Plattformen verfügbar: https://lnk.to/BTDW

Das atemberaubende Video wird heute auf YouTube veröffentlicht:

Die Band erklärt:

Beneath The Dark Waters ist für uns der erste Song, der seit über zwei Jahren veröffentlicht wird, was die Sache sehr aufregend macht! Auch wenn wir uns darüber sehr freuen, ist der Song selbst alles andere als fröhlich. Er ist dunkel, traurig und heftig, wenn es sein muss. Der Song unterscheidet sich ziemlich von dem, was wir auf den ersten beiden Alben gemacht haben, aber ich denke, er klingt immer noch nach Horizon Ignited. Der Song ist nicht nur düsterer als das, was unsere Hörer vielleicht gewohnt sind, sondern er ist auch tiefer gestimmt und enthält im Bridge-Teil etwas finnische Sprache, was für uns eine Premiere ist. Keine Ahnung, ob wir das in Zukunft noch einmal machen werden, aber für diesen Song, der voller finnischer Melancholie ist, schien unsere Muttersprache hervorragend zu passen. Ein neues Kapitel für die Band ist angebrochen und dies ist nur ein erster kleiner Vorgeschmack auf die Dinge, die da kommen!“

Aufgenommen mit Juho Räihä (Gitarrist von Swallow The Sun) im Inka Studio in Orimattila, wurde der Song dann von Chris Clancy (Machine Head, Kataklysm) in Großbritannien gemischt und gemastert. Dieser Song ist der Beginn einer neuen Ära.