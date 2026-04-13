The Solitude – The Sound Of Absent Life

Am 03.04.2026 ist das Album The Sound of Absent Life über Reaper Entertainment erschienen und ist dort sowohl als CD als auch auf Vinyl (Black und Blue Marbled) erhältlich. The Solitude stammen aus Finnland und gehen ursprünglich auf ein Projekt aus den frühen Neunzigerjahren zurück und nannten sich Solitude. Die Band wurde damals nach einem Song von Candlemass benannt und war zunächst als Tribute-Formation gedacht. Nach einer langen Pause wurde die Idee schließlich neu aufgegriffen und The Solitude in eine eigenständige Band überführt.

Klang & Produktion

Die Entscheidung, das Album innerhalb kurzer Zeit live auf Analogband aufzunehmen, prägt den Sound maßgeblich. Statt moderner Hochglanzproduktion setzt die Band auf eine rohe, organische Klangästhetik. Das Ergebnis wirkt unmittelbar und lebendig – man hört das Zusammenspiel der Musiker in seiner natürlichsten Form. Gerade im Epic Doom Metal entfaltet diese Herangehensweise eine besondere Wirkung, da sie die Schwere und Emotionalität der Songs authentisch transportiert.

Stil & Atmosphäre

Musikalisch bewegen sich The Solitude konsequent im klassischen Epic Doom. Schwere, schleppende Riffs treffen auf melancholische Melodien und einen ausdrucksstarken Gesang, der zwischen sanfter Klage und pathetischer Intensität pendelt. Die Band setzt dabei bewusst auf vertraute Stilmittel und führt diese mit großer Hingabe aus. Diese klare Ausrichtung sorgt für ein stimmiges Gesamtbild und vermittelt eine tiefe Verbundenheit mit den Wurzeln des Genres.

Songwriting & Highlights

Bereits der Opener Ruins Of The Fallen Stars gibt die Richtung vor: getragen, düster und atmosphärisch dicht. Das epische Beneath The Fallen Leaves entfaltet seine Wirkung besonders durch seinen geduldigen Aufbau und zeigt die Stärke der Band im Umgang mit langen Spannungsbögen. Auch Requiem überzeugt mit einer feierlichen, fast rituellen Stimmung. Insgesamt wirkt das Album wie eine zusammenhängende Reise durch melancholische Klanglandschaften.

The Solitude setzen mit diesem Album auf Beständigkeit statt auf Experimente. Die Songs entwickeln sich in einem eher gemächlichen Tempo und lassen sich bewusst Zeit, ihre Atmosphäre aufzubauen. Gerade diese Ruhe und Konsequenz verleihen dem Album eine besondere Tiefe. Die starke Orientierung an klassischen Elementen sorgt zudem dafür, dass sich Fans des Genres sofort zu Hause fühlen dürften.

Hier! geht es für weitere Informationen zu The Solitude – The Sound Of Absent Life in unserem Time For Metal Release-Kalender.