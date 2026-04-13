Waste A Saint: veröffentlichen neues Album „…And It’s Evergreen“ inklusive Video zu „Strike, Parry, Riposte“

Nach ihrem vielgelobten Album Ravenous aus dem Jahr 2024 meldet sich das norwegische Stoner-Rock-Trio Waste A Saint mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums …And It’s Evergreen zurück, das ab sofort über All Good Clean Records erhältlich ist. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus wuchtigen Riffs und atmosphärischem, rauem Sound markiert das Album einen selbstbewussten Schritt nach vorn – sowohl klanglich als auch musikalisch.

Anlässlich der Veröffentlichung präsentieren Waste A Saint das offizielle Video zu Strike, Parry, Riposte, einem Song, der die Kernenergie der Band in einen dichten, fuzzgetränkten Trip kanalisiert.

…And It’s Evergreen entstand in einer Phase des Wandels für die Band, geprägt von neuen Impulsen, einer veränderten Besetzung, einem neuen Proberaum und einer erweiterten Instrumentenpalette – alles angetrieben von einem starken DIY-Geist. Das Album wurde im Sommer 2025 im Piir Studio unter der Regie von Vebjørn Svanberg Numme aufgenommen.

…And It’s Evergreen – Trackliste:

The Villain Of The Piece …And the Henchmen Porcelain Strike, Parry, Riposte As Dead As They Come Sclera Attention, Deficit… Something Blindfold Marigold Northbound Brother, I Am Starving

Musikalisch bewegen sich Waste A Saint weiterhin irgendwo zwischen den Genres, obwohl ihre Wurzeln fest im Stoner Rock verankert sind. Das Album hat Gewicht und Rauheit, lässt aber auch Raum zum Atmen und balanciert die harten Momente mit einem neu gewonnenen Gefühl von Dynamik und Weite.

Waste A Saint – Live-Termine:

11.04 – Fru Lundgreen // Trondheim, Norway

18.04 – Fuzzy Platebar // Molde, Norway

30.04 – Nattrock // Trondheim, Norway

02.05 – Checkpoint Charlie // Stavanger, Norway

15.05 – Bastard Bar // Tromsø, Norway

16.05 – Puskas Musikk og Platebar // Alta, Norway

13.06 – Ladehammerfestivalen // Trondheim, Norway

25.06 – Lygtens Kro // København, Denmark

04.07. – Eide Open Fahr // Vevang, Norway

Waste A Saint sind:

Bogey Stefansdottir – Gesang

Alexander Skomakerstuen – Gitarre, Gesang

Ole Nogva – Bass, Synthesizer, Gesang

Trym Solan Renolen – Schlagzeug, Percussion, Gesang

Waste A Saint online:

https://www.facebook.com/WASTEASAINT

https://www.instagram.com/wasteasaint/