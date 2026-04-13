Waste A Saint: veröffentlichen neues Album „…And It’s Evergreen“ inklusive Video zu „Strike, Parry, Riposte“

Nach ihrem vielgelobten Album Ravenous aus dem Jahr 2024 meldet sich das norwegische Stoner-Rock-Trio Waste A Saint mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums …And It’s Evergreen zurück, das ab sofort über All Good Clean Records erhältlich ist. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus wuchtigen Riffs und atmosphärischem, rauem Sound markiert das Album einen selbstbewussten Schritt nach vorn – sowohl klanglich als auch musikalisch.
Anlässlich der Veröffentlichung präsentieren Waste A Saint das offizielle Video zu Strike, Parry, Riposte, einem Song, der die Kernenergie der Band in einen dichten, fuzzgetränkten Trip kanalisiert.
…And It’s Evergreen entstand in einer Phase des Wandels für die Band, geprägt von neuen Impulsen, einer veränderten Besetzung, einem neuen Proberaum und einer erweiterten Instrumentenpalette – alles angetrieben von einem starken DIY-Geist. Das Album wurde im Sommer 2025 im Piir Studio unter der Regie von Vebjørn Svanberg Numme aufgenommen.
…And It’s Evergreen – Trackliste:
- The Villain Of The Piece
- …And the Henchmen
- Porcelain
- Strike, Parry, Riposte
- As Dead As They Come
- Sclera
- Attention, Deficit… Something
- Blindfold Marigold
- Northbound
- Brother, I Am Starving
Musikalisch bewegen sich Waste A Saint weiterhin irgendwo zwischen den Genres, obwohl ihre Wurzeln fest im Stoner Rock verankert sind. Das Album hat Gewicht und Rauheit, lässt aber auch Raum zum Atmen und balanciert die harten Momente mit einem neu gewonnenen Gefühl von Dynamik und Weite.
Waste A Saint – Live-Termine:
11.04 – Fru Lundgreen // Trondheim, Norway
18.04 – Fuzzy Platebar // Molde, Norway
30.04 – Nattrock // Trondheim, Norway
02.05 – Checkpoint Charlie // Stavanger, Norway
15.05 – Bastard Bar // Tromsø, Norway
16.05 – Puskas Musikk og Platebar // Alta, Norway
13.06 – Ladehammerfestivalen // Trondheim, Norway
25.06 – Lygtens Kro // København, Denmark
04.07. – Eide Open Fahr // Vevang, Norway
Waste A Saint sind:
Bogey Stefansdottir – Gesang
Alexander Skomakerstuen – Gitarre, Gesang
Ole Nogva – Bass, Synthesizer, Gesang
Trym Solan Renolen – Schlagzeug, Percussion, Gesang
Waste A Saint online:
https://www.facebook.com/WASTEASAINT
https://www.instagram.com/wasteasaint/