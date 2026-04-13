Rob Zombie: liefert ein düsteres Video zu „The Black Scorpion“

Rock- und Metal-Ikone Rob Zombie hat das Musikvideo zu seiner neuesten Single The Black Scorpion veröffentlicht, die seinem gefeierten neuen Album The Great Satan entstammt. In unheimliches grünes Licht getaucht, liefern Zombie und seine Band eine mitreißende Punk-Metal-Performance ab, die weniger als zwei Minuten dauert.

The Black Scorpion markiert zusammen mit den jüngsten Highlights F.T.W. 84, (I’m A) Rock ’N’ Roller, Heathen Days und Punks And Demons Rückkehr von Rob Zombie an die Spitze der Heavy-Musik und festigt seinen bereits legendären Status.

Rob Zombie – Tour-Termine 2026

w/ Marilyn Manson

8/20 – West Palm Beach, FL – iTHINK Financial Amphitheatre^+

8/21 – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre^+

8/23 – Alpharetta, GA – Ameris Bank Amphitheatre^+

8/24 – Charlotte, NC – Truliant Amphitheater^+

8/26 – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center^+

8/27 – Mansfield, MA – Xfinity Center^+

8/29 – Burgettstown, PA – The Pavilion at Star Lake^+

8/30 – Darien Center, NY – Darien Lake Amphitheater^+

9/01 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre^+

9/02 – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center^+

9/04 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre^+

9/05 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre^+

9/06 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center^+

9/09 – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater^+

9/10 – Kansas City, MO – Morton Amphitheater^+

9/12 – Greenwood Village, CO – Fiddler’s Green Amphitheatre^+

9/14 – West Valley City, UT – Utah First Credit Union Amphitheatre^+

9/16 – Airway Heights, WA – BECU Live at Northern Quest+

9/17 – Auburn, WA – White River Amphitheatre^+

9/18 – Ridgefield, WA – Cascades Amphitheater^+

9/20 – Concord, CA – Toyota Pavilion at Concord^+

^ mit The Hu

+ mit Orgy

Seit über vier Jahrzehnten hat sich Zombie als einzigartige kulturelle Kraft etabliert. Seine Musik, die avantgardistische Ästhetik mit monströsem, groovigem Rock verbindet, hat stets Konventionen gebrochen. Mit The Great Satan führt Zombie dieses Vermächtnis fort und liefert eines der kühnsten und ausgereiftesten Alben seiner Karriere ab.

Unser TFM-Redakteur René W. hat seine Gedanken zu The Great Satan in einem Review niedergeschrieben. Lest hier seine Meinung zu Rob Zombies neuestem Werk:

The Great Satan kaufen/streamen: https://robzombie.bfan.link/the-great-satan

Mehr Informationen findet ihr hier.

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