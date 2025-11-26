Rob Zombie: veröffentlicht Video zur Single „Heathen Days“

Der Rock- und Metal-Ikone Rob Zombie hat die neueste Single Heathen Days aus seinem mit Spannung erwarteten kommenden Album The Great Satan veröffentlicht, das am 27. Februar bei Nuclear Blast Records erscheinen wird.

Begleitet von einem Video, das von Zombie selbst inszeniert wurde, ist Heathen Days eine Rückkehr zu seinem früheren Sound mit wütenden, groovigen Gitarrenriffs, während er lyrisch die gottlosen Tage beschwört, in denen Chaos und Krieg ständig im Nacken saßen. Seht euch das Video zu Heathen Days hier an:

Die Single Heathen Days kann hier gestreamt werden: https://robzombie.bfan.link/heathen-days

Nach dem Erfolg seines Top-10-Albums The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (2021) kehrt Zombie mit seinem achten Album The Great Satan zurück und besinnt sich auf seine frühen Hellbilly-Wurzeln, um ein Schlachthaus an hymnischen, punk-infusiven Heavy Rock/Metal zu präsentieren.

The Great Satan – Trackliste:

F.T.W. 84 Tarantula (I’m A) Rock ‘N’ Roller Heathen Days Who Am I Black Rat Coffin Sir Lord Acid Wolfman Punks And Demons The Devilman Out Of Sight Revolution Motherfuckers Welcome To The Electric Age The Black Scorpion Unclean Animals Grave Discontent

Als Rock-Ikone und Filmemacher mit einer einzigartigen Vision hat Rob Zombie das Publikum kontinuierlich herausgefordert und die Grenzen von Musik und Film erweitert. Er hat weltweit mehr als fünfzehn Millionen Alben verkauft und ist der einzige Künstler, der in beiden Bereichen, Musik und Film, beispiellosen Erfolg erzielt hat. Rob Zombie feierte große Erfolge in der Musikindustrie, zunächst als Mitglied der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Band White Zombie und später als Solo-Künstler mit noch größeren Erfolgen, darunter zahlreiche Platin- und Goldalben.

Rob Zombie online:

https://www.facebook.com/RobZombie

https://www.instagram.com/robzombieofficial/#