Avatar-FotoSandra R.·
FestivalnewsNews
··1 Minute Lesedauer

Inferno Festival Norway 2026: gibt endgültiges Line-Up bekannt

Day-Splits für Rockefeller und John Dee stehen fest

Der Moment, auf den ihr gewartet habt, ist endlich da! Das Inferno Festival Norway 2026 freut sich, die letzten Bands bekanntzugeben und damit das bereits hochkarätige Lineup zu vervollständigen!

Das Festival begrüßt nun Cult Of Luna, Der Weg Einer Freiheit, Svarttjern, 1914, Sadistic Intent, Hulder, Zatokrev, Bizarrekult, Swartheim, Gloombound, Angell und Raumer! Zusätzlich zur vollständigen Ankündigung veröffentlicht das Festival nun die Tagesaufteilung für Rockefeller und John Dee:

Rockefeller – Donnerstag 2. April

16:30 1914
18:00 Svarttjern
19:30 Incantation
21:15 Tormentor
23:30 Cult Of Luna

John Dee – Donnerstag 2. April

17:15 Forsman
18:45 Myr
20:30 Hulder
22:30 Carnivore A.D.

Rockefeller – Freitag 3. April

16:30 Funeral
18:00 Mùr
19:30 Der Weg Einer Freiheit
21:15 The Kovenant
23:30 Mayhem

John Dee – Freitag 3. April

17:15 Sovereign
18:45 Nihilvm
20:30 Morax
22:30 Groza

Rockefeller – Samstag 4. April

16:30 Darvaza
18:00 Whoredom Rife
19:30 Samael
21:15 Kanonenfieber
23:30 Enslaved

John Dee – Samstag 4. April

17:15 Angell
18:45 Hierophant
20:30 Bizarrekult
22:30 Sadistic Intent

Rockefeller – Sonntag 5. April

16:30 Mork
18:00 Auðn
19:30 Primordial
21:15 Old Man’s Child
23:30 Deicide

John Dee – Sonntag 5. April

17:15 Abhorration
18:45 Perchta
20:30 Nite
22:30 Firespawn

Der Club-Spielplan wird noch bekannt gegeben!

Das Inferno Metal Festival Norway findet vom 2. bis 5. April 2026 über Ostern erneut an verschiedenen Veranstaltungsorten in Oslo (NO) statt! Tickets und Festivalpässe gibt es hier. Mehr Informationen findet ihr hier.

Das vollständige Line-Up lautet wie folgt:
Mayhem, Deicide, Enslaved, Cult Of Luna, Old Man’s Child, The Kovenant, Kanonenfieber, Tormentor, Samael, Primordial, Incantation, Der Weg Einer Freiheit, Auðn, Whoredom Rife, Svarttjern. Múr, 1914, Funeral, Mork, Firespawn, Darvaza, Carnivore A.D., Groza, Sadistic Intent, Hulder, Møl, Nite, Perchta, Morax, Hierophant, Zatokrev, Bizarrekult, Myr, Nihilvm, Sovereign, Abhorration, Forsmán, Automaton, Ruun, Swartheim, Arachno, Cavern Deep, Blodknoke, Gaddavír, Gloombound, Angell, Raumer, Hevn III, Feversea, Homselvareg. Hermit Dreams, Voidspire, Senti

Inferno Metal Festival Norway online:
https://www.facebook.com/InfernoMetalFestival/
https://www.instagram.com/infernofestivalnorway/#