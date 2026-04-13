Das Interview mit Luc Favre dem Booker des South Of Heaven Festival (Maastricht, Niederlande)

Event: South Of Heaven Festival 2026

Ort: Maastricht, Niederlande

Genre: Metal, Heavy Metal, Black Metal, Metal, Death Metal, Extreme Metal

Datum: 06.06. – 07.06.2026

Link: https://southofheaven.nl/

Mit einer erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 hat sich das South Of Heaven Festival in Maastricht direkt einen Namen in der europäischen Metal-Szene gemacht. Für 2026 kehrt das Event nicht nur zurück, sondern wird sogar um einen zusätzlichen Festivaltag erweitert. Mit starken Headlinern und wachsendem internationalen Interesse stellt sich die Frage: Welche Erfahrungen aus dem ersten Jahr prägen die Weiterentwicklung?

Time For Metal / René W.:

Wie habt ihr die erste Ausgabe des South Of Heaven Festivals 2025 insgesamt erlebt – was waren die größten Erfolge aus eurer Sicht?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Bei dieser ersten Ausgabe wussten wir nicht, was uns erwarten würde – es ist immer schwierig, in diesem umkämpften Markt ein neues Festival auf die Beine zu stellen. Aber wir haben es geschafft und konnten eine sehr erfolgreiche Ausgabe verzeichnen.



Time For Metal / René W.:

Welche Herausforderungen gab es bei der Premiere 2025, und wie seid ihr damit umgegangen?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Da der Ticketverkauf schleppend verlief, mussten wir eine Hauptbühne streichen und alle Bands auf nur einer Hauptbühne auftreten lassen. Das war eine Herausforderung, hat aber letztendlich sehr gut funktioniert. Die Fans genossen die entspanntere Atmosphäre, anstatt von Bühne zu Bühne zu hetzen.



Time For Metal / René W.:

Gab es ein besonderes Highlight oder einen Moment, der vom ersten Festival besonders in Erinnerung geblieben ist?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Die Meshuggah-Show – sie haben eine fantastische Show hingelegt, und ich bin froh, dass wir das mit dieser Inszenierung auf die Beine gestellt haben.



Time For Metal / René W.:

Welche konkreten Learnings aus 2025 fließen direkt in die Planung für die Ausgabe 2026 ein?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Das vertraute Festivalgefühl: eine Hauptbühne, genug Zeit, um einfach nur abzuhängen, etwas zu trinken und mit Freunden zu plaudern. Wir haben festgestellt, dass dieses Festival eine Zukunft hat für Fans, die lieber auf kleineren Veranstaltungen sind und trotzdem ihre Lieblingsbands sehen möchten.



Time For Metal / René W.:

Was wird sich 2026 im Vergleich zur ersten Auflage für die Besucher spürbar verbessern oder verändern?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Mehr burgundische Speisen und Getränke sowie eine ansprechendere Gestaltung der Räumlichkeiten.



Time For Metal / René W.:

Mit der Erweiterung um einen zusätzlichen Festivaltag: Was hat euch zu dieser Entscheidung bewogen und was bedeutet das organisatorisch?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Letztes Jahr hatten wir am Vortag ein separates Heilung-Konzert, dieses Jahr haben wir einfach einen dritten Tag hinzugefügt – für die Organisation macht das keinen Unterschied. Und für die Fans gibt es mehr Überschneidungen beim Musikprogramm, aber der Freitag ist etwas ausgelassener.

Time For Metal / René W.:

Wie wichtig ist das internationale Publikum für das Festival – insbesondere Fans aus Deutschland?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Letztes Jahr gab es Terminüberschneidungen mit dem Rock Hard, da wir eine ähnliche Zielgruppe haben, aber dieses Jahr gibt es aufgrund der Terminverschiebung beim Rock Hard keine Überschneidungen mehr, und wir verzeichnen einen höheren Ticketabsatz in Deutschland. Da wir nur 40 km von Aachen und nur wenige Kilometer von Belgien entfernt sind, sind wir sehr gut erreichbar, und Maastricht ist eine internationale Stadt mit einem Flughafen und hervorragenden Bahnverbindungen.

Time For Metal / René W.:

Habt ihr bereits festgestellt, welchen Einfluss das deutsche Publikum auf Stimmung, Ticketverkäufe oder Programmgestaltung hat?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Noch nicht, aber nach der diesjährigen Ausgabe können wir das etwas besser einschätzen.

Time For Metal / René W.:

Maastricht ist für viele deutsche Fans gut erreichbar – welche Rolle spielen Anreise und Lage bewusst in eurer Festivalstrategie?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Das ist einer der Gründe, warum wir uns für Maastricht entschieden haben: Die Stadt ist sehr gut angebunden, blickt auf eine lange Rock- und Metal-Tradition zurück und eignet sich hervorragend als Veranstaltungsort für ein Stadtfestival. Nur zehn Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.

Time For Metal / René W.:

Welche Tipps würdet ihr speziell deutschen Besuchern für die Anreise und den Aufenthalt in Maastricht geben, um das Festival optimal zu erleben?

South Of Heaven Festival / Luc Favre (Booker):

Bucht ein Hotel im Stadtzentrum und genießt das Festival und die Stadt in vollen Zügen. Wir blicken auf eine sehr lange Geschichte zurück (seit dem Mittelalter, also seit dem 11. Jahrhundert), sodass ihr neben der Musik auch einige großartige kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten entdecken könnt.

