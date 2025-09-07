Before The Dawn – Cold Flare Eternal

Artist: Before The Dawn

Herkunft: Nastola, Finnland

Album: Cold Flare Eternal

Spiellänge: 39:28 Minuten

Genre: Melodic Death Metal, Dark Metal

Release: 05.09.2025

Label: Reaper Entertainment

Link: https://www.facebook.com/beforethedawn

Bandmitglieder:

Gesang – Paavo Laapotti

Gitarre – Juho Räihä

Gitarre – Tuomas Saukkonen

Bassgitarre – Pyry Hanski



Tracklist:

Initium Fatal Design As Above, So Below Mercury Blood Stellar Effect Flame Eternal Stronghold Destination Shock Wave Ad Infinitum

Before The Dawn haben ihre Pause überwunden und Mastermind Tuomas Saukkonen hat sein Projekt wieder in Position gebracht. 2021 erschien Deadlight – II Decades Of Darkness, zwei Jahre später folgte Stormbringers. In diesem Herbst soll Cold Flare Eternal frostige wie melodische Klanglandschaften aufziehen. Nach dem Release geht es für die Truppe mit dem zweiten Saukkonen-Projekt auf Tour.

Cold Flare Eternal kommt auf zehn neue Frequenzen und eine Spielzeit von 39 Minuten. Die Härte des melodischen Death Metals wird weiter mit Dark-Metal-Einflüssen versetzt. Am 05.09.2025 war es endlich so weit und ihr Label Reaper Entertainment hat den neuen Silberling veröffentlicht. Before The Dawn stammen aus der ländlichen Region Nastola in der Nähe von Lahti. Der kalte finnische Winter zieht immer wieder in die Kunst der Musik ein und gipfelt in diesen Tagen in Cold Flare Eternal.

Mit Cold Flare Eternal feiern die Skandinavier ihr Jubiläum. Der neue Longplayer ist das zehnte Werk aus den Händen von Tuomas Saukkonen unter dem Deckmantel von Before The Dawn. Mit Paavo Laapotti hat der Multiinstrumentalist einen starken Sänger integriert. Sowohl die Growls als auch Clean-Vocals haben einen starken Charakter und können den einzelnen Kompositionen den Stempel aufdrücken. Cold Flare Eternal ist ein Bastard aus dem grandiosen Album Deadlight und dem Vorgänger Stormbringers. Egal, ob mit Wolfheart, Black Sun Aeon oder auch mit Before The Dawn – Tuomas Saukkonen schreibt unglaublich emotionale wie intensive Melodic-Death-Metal-Scheiben. Atmosphärisch, harmonisch und trotzdem mit harten Passagen lässt er auch in den 40 Minuten nichts anbrennen. Der Track Flame Eternal vereint alles, was die Band ausmacht. Für meinen Geschmack dürfte den Finnen deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Im Genre gehören sie musikalisch zur absoluten Spitze, erreichen zum Vergleich der Top Acts jedoch weniger Hörer. An der Kunst kann es nicht liegen, und so hoffe ich persönlich, dass Before The Dawn mit diesem Longplayer und den kommenden Konzerten endlich die verdienten Lorbeeren einfahren können. Bei mir läuft die Scheibe seit 14 Tagen rauf und runter und ist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.