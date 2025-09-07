Velvet Rush: veröffentlichen neue Single „Shake That Thing“ inklusive Musikvideo

Velvet Rush melden sich mit ihrer brandneuen Single Shake That Thing zurück – ein mitreißender Track, der pure Lebensfreude, Leichtigkeit und Sinnlichkeit versprüht. Gleichzeitig ist der Song ein weiterer Vorbote auf das kommende Album Trail Of Gold, das am 26. September 2025 erscheinen wird.

Shake That Thing ist ein energiegeladener Aufruf zum Loslassen – ein Song, der das Herz höher schlagen lässt und die Tanzflächen zum Beben bringt. Mit knackigem Groove, unwiderstehlicher Melodik und einem Hauch elektrisierendem Sexappeal feiern Velvet Rush die Liebe in all ihrer Intensität. Es ist Musik, die direkt ins Blut geht und zum Mitfeiern zwingt – pure Feel-Good-Vibes.

Passend zur Single erscheint auch ein offizielles Musikvideo, das die visuelle Seite des Songs entfaltet: bunt, leidenschaftlich, wild – genau wie die Band selbst.

Im Zentrum des Sounds steht erneut Sandra Lian, deren Stimme mit Wärme, Kraft und Verführungskraft gleichermaßen glänzt. Unterstützt von Dennis Henning (Gitarre), Tim Black (Bass) und Tom Zeschke (Drums) entfesselt die Band einen Groove, der mühelos zwischen Rock-Energie und tanzbarer Leichtigkeit balanciert.

Mit Shake That Thing zeigen Velvet Rush eine weitere Facette ihres Könnens: kompromissloser Rock’n’Roll, der gleichzeitig voller Leidenschaft, Herz und Lebenslust steckt. Ein Song, der den Spätsommer 2025 zum Strahlen bringt – und Lust auf mehr macht.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: