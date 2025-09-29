Velvet Rush: veröffentlichen ihr Manifest „Trail Of Gold“ und ein neues Musikvideo

Mit Trail Of Gold legen Velvet Rush ein Debüt vor, das kompromisslos und voller Leidenschaft den Rock ’n‘ Roll feiert. Elf Songs vereinen die rohe Kraft des Hardrock mit der Seele des 70er-Classic-Rock – modern, emotional und voller Dynamik. Produziert wurde das Album von Eike Freese (Deep Purple, Slash, Simple Minds).

Frontfrau Sandra Lian erklärt: „Mit Trail Of Gold wollten wir ein Album schaffen, das Mut macht, laut zu leben – ohne Angst, ohne Kompromisse. Jeder Song ist ein Stück Freiheit.“

Schon die Single Trail Of Gold zeigte die hymnische Kraft des Albums, während Shake That Thing als tanzbarer Track voller Sinnlichkeit und Lebensfreude neue Facetten der Band offenbarte. Mit Heart Of Stone setzen Velvet Rush ein starkes Statement gegen Vorurteile und emotionale Kälte – begleitet von einem neuen Musikvideo:

Bereits mit ihrer ersten Single Euphonia sorgte die Band international für Aufsehen und wurde vom Classic Rock Magazine UK als „Best Rock Song of the Week“ ausgezeichnet. Es folgten Support-Shows für Jerry Cantrell (Alice In Chains) sowie ein gefeierter Auftritt beim Rockharz Festival. Im Herbst sind Velvet Rush als Special Guest von The Vintage Caravan auf Europatournee.

Trail Of Gold ist mehr als ein Debütalbum – es ist ein Manifest für Freiheit, Leidenschaft und ungebremsten Rock ’n‘ Roll.

Festivals:

29.09.25 Stadtfest Eisenhüttenstadt

29.11.25 Metal Hammer Paradise Festival

The Vintage Caravan Support:

26.09.25 FR Paris Petit Bain

28.09.25 DE Hannover Faust

29.09.25 DE Berlin Frannz

30.09.25 DE Hamburg St. Pauli Bahnhof

01.10.25 DE Dortmund Piano

02.10.25 NL Tilburg Hall of Fame

03.10.25 DE Köln Volta

04.10.25 DE Karlsruhe P8

07.10.25 DE Tübingen Sudhaus

08.10.25 DE Bielefeld Forum

09.10.25 DE Jena KuBa

10.10.25 DE Aschaffenburg Colos Saal

12.10.25 AT Wien Arena