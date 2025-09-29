Velvet Rush: veröffentlichen ihr Manifest „Trail Of Gold“ und ein neues Musikvideo

Mit Trail Of Gold legen Velvet Rush ein Debüt vor, das kompromisslos und voller Leidenschaft den Rock ’n‘ Roll feiert. Elf Songs vereinen die rohe Kraft des Hardrock mit der Seele des 70er-Classic-Rock – modern, emotional und voller Dynamik. Produziert wurde das Album von Eike Freese (Deep Purple, Slash, Simple Minds).
Frontfrau Sandra Lian erklärt: „Mit Trail Of Gold wollten wir ein Album schaffen, das Mut macht, laut zu leben – ohne Angst, ohne Kompromisse. Jeder Song ist ein Stück Freiheit.“
Schon die Single Trail Of Gold zeigte die hymnische Kraft des Albums, während Shake That Thing als tanzbarer Track voller Sinnlichkeit und Lebensfreude neue Facetten der Band offenbarte. Mit Heart Of Stone setzen Velvet Rush ein starkes Statement gegen Vorurteile und emotionale Kälte – begleitet von einem neuen Musikvideo:
Bereits mit ihrer ersten Single Euphonia sorgte die Band international für Aufsehen und wurde vom Classic Rock Magazine UK als „Best Rock Song of the Week“ ausgezeichnet. Es folgten Support-Shows für Jerry Cantrell (Alice In Chains) sowie ein gefeierter Auftritt beim Rockharz Festival. Im Herbst sind Velvet Rush als Special Guest von The Vintage Caravan auf Europatournee.
Trail Of Gold ist mehr als ein Debütalbum – es ist ein Manifest für Freiheit, Leidenschaft und ungebremsten Rock ’n‘ Roll.
Festivals:
29.09.25 Stadtfest Eisenhüttenstadt
29.11.25 Metal Hammer Paradise Festival
The Vintage Caravan Support:
26.09.25 FR Paris Petit Bain
28.09.25 DE Hannover Faust
29.09.25 DE Berlin Frannz
30.09.25 DE Hamburg St. Pauli Bahnhof
01.10.25 DE Dortmund Piano
02.10.25 NL Tilburg Hall of Fame
03.10.25 DE Köln Volta
04.10.25 DE Karlsruhe P8
07.10.25 DE Tübingen Sudhaus
08.10.25 DE Bielefeld Forum
09.10.25 DE Jena KuBa
10.10.25 DE Aschaffenburg Colos Saal
12.10.25 AT Wien Arena