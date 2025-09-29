Bleed From Within am 27.09.2025 im Backstage in München

Event: Prong – 31 Years Of Cleansing Tour

Künstler: Great American Ghost, After The Burial, Bleed From Within

Ort: München, Backstage

Datum: 27.09.2025

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 1100

Dass Metalcore zurzeit das Angesagteste im Metalbereich ist, steht außer Frage. Schön ist es aber dennoch, wenn die Bands ihrer Musik ihren eigenen Stempel aufdrücken können – so wie es bei Bleed From Within der Fall ist, die mit ihrem schottischen Metalcore heute das Münchner Backstage zum Beben bringen.

Die Routiniers, die bereits seit 20 Jahren zusammen Musik machen, können immer wieder live überzeugen – sei es mit Größen wie Trivium, Heaven Shall Burn oder Slipknot oder auf diversen Festivals. Den Vergleich mit anderen brauchen sie nicht zu scheuen und als Headliner dürfen sie sich erneut beweisen – in noch größeren Hallen als zuvor.

Mit im Boot bei ihrer Zenith-Tour haben die Jungs um Sänger Scott Kennedy, After The Burial und Great American Ghost.

Der Auftritt in München ist das letzte der fünf Deutschlandkonzerte. Und auch hier ist es wieder proppevoll und rund 1000 Mann drängen sich von Anfang an vor die Bühne, um mit den Bands auf Tuchfühlung zu gehen. Das dürfen sie dann auch, denn keiner der drei Acts scheut den Kontakt mit den Besuchern.

Als Erstes dürfen Great American Ghost aus den USA von 19 bis 19:30 Uhr für Stimmung sorgen. Sie sind für ihren aggressiven Sound bekannt, in dem sie auch gerne Deathcore in ihr Metalcore-Programm mischen. Es wird gepogt und gemosht, was der Platz hergibt, und schon da ist die Luft siedend heiß. Das wird ein heißer Abend.

In die gleiche Kerbe schlagen auch After The Burial, die jede Sekunde ihrer halben Stunde auskosten und den Fans bieten, wofür sie da sind: progressiver Metalcore aus dem tiefsten Nordwesten von Amerika, Minnesota. Auch die Crowdsurfer kommen jetzt zum Einsatz und trotz der schwachen Bühnenbeleuchtung ist die Menge von den Boys begeistert und Songs wie In Flux, Exit Exist, Behold The Crown oder Lost In The Static finden guten Anklang.

Alles richtig gemacht – jetzt müssen nur noch Bleed From Within zeigen, was sie können. Und das machen sie, natürlich. Dass es „so fucking hot“ ist, liegt halt nicht nur am Publikum, sondern an den sympathischen Jungs, die immer noch wissen, wo sie herkommen, und nicht nur ihre Freunde, sondern auch ihre Fans hochleben lassen.

A Dream come true – nicht nur für Bleed From Within, die damit ihre größte Headliner-Tour rocken mit ihrem gleichnamigen aktuellen Album, sondern auch eine Ehre für die Begleitbands. „Denn nur durch euch und eure Ticketkäufe, können wir auf der Bühne stehen“. Musikalisch ist das Programm gut gemixt und neue Songs wechseln sich mit Klassikern ab: Violent Nature, Zenith, I Am Damnation, A Hope In Hell, Crown Of Misery, Levitate, God Complex oder Edge Of Infinity, um nur einige zu nennen. Beim letzten Song In Place Of Your Halo kann sich auch Scott nicht mehr halten und nimmt ein Bad in der Menge.

Schön, wenn die Bands noch selbst so viel Spaß am Spielen haben und das auch so rüberbringen wie Bleed From Within!