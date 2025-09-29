Hellguard: entfesseln mit ihrer neuen Instrumentalsingle „Protest“ einen Schrei ohne Stimme

Die italienische Band Hellguard veröffentlicht stolz ihre neue Single Protest, die auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen und auf Bandcamp erhältlich ist. Der Song wird von einem Visualizer-Video begleitet, das ihr auf dem YouTube-Kanal der Band ansehen könnt:

Die Band äußerte sich zum neuen Song:

“Protest entstand aus Frustration – nicht nur über die Welt um uns herum, sondern auch über das Gefühl der Hilflosigkeit, das oft damit einhergeht. Diesmal gibt es keinen Sänger, keine Texte – nur rohe Emotionen, kanalisiert durch harte Riffs und kreischende Leadgitarren, die Sie mitnehmen auf eine Reise, die Sie die Verzweiflung der Unterdrückung und die immense Macht, die sie erzeugen kann, spüren lässt. Jedes Element von Protest ist von diesem inneren Kampf geprägt – aggressiv, atmosphärisch und emotional schwer; nicht nur ein Lied, ein Schrei ohne Stimme. Eine Rebellion in Klang.”

Hellguard ist eine aufstrebende Kraft im modernen Metal aus dem Herzen Italiens. Die in der Gegend von Bologna und Ferrara gegründete Band verbindet die Kraft und den Geist des traditionellen Heavy-Power-Metal mit einer dunkleren, moderneren Note.

Produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert von Gianluca Ronco. Artwork, Foto und Logo von Hellguard.

Hellguard sind:

Giulio Galamini – Gesang

Gianluca Ronco – Gitarre

Michele Maraldi – Bass

Giacomo Ferretti – Schlagzeug