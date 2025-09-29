Rage: haben neues Video veröffentlicht

Am Freitag ist mit Fire In Your Eyes das neue Rage-Video erschienen. Der Song ist auch auf dem neuen Studioalbum A New World Rising enthalten, welches ebenfalls veröffentlicht wurde.

Peavy Wagner: „Dieser Song ist eine Liebeserklärung an die Rage- und Metalfans, ihre Begeisterung für die Musik und das Gemeinschaftsgefühl, das diese erzeugt. Dieses Gefühl erleben wir jedes Mal auf den Konzerten und Festivals weltweit, es macht den Zusammenhalt der Szene aus und spiegelt sich wieder in Fan Clubs wie Metality, die sich für soziale Projekte einsetzen. Eine Hymne über diesen Spirit!“

Rage live 2025:

26.09. Mannheim – 7er Club

27.09. Neuenstadt – Best Of Music Festival

02.10. Siegburg – Kubana

03.10. Trier – Forum

04.10. Hanerau/Hademarschen – Hademarscher Hof

05.10. Herford – Kulturwerk

10.10. Lindau – Club Vaudeville

12.10. CH-Pratteln – Z7

07.12. Bochum – Zeche (Dead Man’s Hand Festival)

Am 01.10. wird es mit der Band eine exklusive Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund geben. Um 17 Uhr geht es los: https://www.emp.de/store-dortmund/de_dortmund.html/