Rage: haben neue innovative Single mit Video veröffentlicht

Am Freitag erschien mit Innovation die neue Rage-Single, inklusive eines sehenswerten Videos. Der Song ist auch auf dem neuen Studioalbum A New World Rising enthalten.

Peavy Wagner: „Dieser Song hat nicht nur jede Menge Tempo und Power, sondern auch die richtige Portion an Melodie und Thrash, die ihn zu einem erstklassigen Aushängeschild für unser neues Album machen, verbunden mit seiner positiven Message über Hoffnung und Aufbruch…!“

A New World Rising erscheint am 26. September 2025 über Steamhammer. Weitere Infos dazu könnt ihr her nachlesen:

Am 01.10. wird es mit der Band eine exklusive Autogrammstunde im EMP-Store Dortmund geben. Um 17 Uhr geht es los: