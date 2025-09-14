Friisk live auf dem Party.San Metal Open Air 2025

Artist: Friisk

Herkunft: Deutschland, Leer

Auftritt: Party.San Metal Open Air 2025, Zeltbühne

Genre: Atmosphärischer Black Metal

Label: Vendetta Records

Link: https://www.facebook.com/friiskbm

Bandmitglieder:

Gesang – T.

Gitarre – TS

Gitarre – KO

Bassgitarre – H

Schlagzeug – JL

Aus dem ostfriesischen Leer reisen Friisk nach Thüringen, um auf dem Party.San Metal Open Air 2025 ihre Klangwelten zu entfalten. Die Band, die beim Label Vendetta Records unter Vertrag steht, ist im Bereich atmosphärischer Black Metal zu Hause und überzeugt auf der Zeltbühne mit einem eindringlichen Auftritt. Die Texte werden auf Plattdeutsch umgesetzt und haben dadurch einen nordischen wie exotischen Touch. Die Bühne liegt sofort in dichtem Nebel, nur von hellen Lichtern durchbrochen, die die Silhouetten der Musiker betonen. Schon beim Opener Mauern Aus Nebel zeigte sich, wie markant sich die Vocals von T. in das wuchtige Klangbild fügen. TS und KO an den Gitarren, H am Bass und JL am Schlagzeug sorgen für eine dichte, druckvolle Atmosphäre, in der ruhige, fast meditative Passagen nahtlos in rasende Attacken übergehen.

Die kurze Setlist erweist sich als stark und abwechslungsreich: Neben Stücken wie Torügg Bleev Blot Sand und Hoat präsentieren Friisk mit Ofsopen sogar einen komplett neuen Song, der bislang noch nirgends veröffentlicht wurde. Das Zelt ist gut gefüllt, immer wieder dröhnt ein kollektives „Uh“ aus den Lautsprechern, das den energiegeladenen Auftritt begleitet. Das Zusammenspiel aus Melodie, Härte und Schwere wirkt organisch und ausgereift – ein Beweis dafür, wie konsequent die Ostfriesen ihre Entwicklung vorantreiben. Auch wenn die Show etwa fünf Minuten vor dem eigentlichen Ende beendet wird, bleibt ein starker Eindruck zurück: ein harter, intensiver und zugleich reifer Auftritt, der Friisk als feste Größe im deutschen Black Metal bestätigt.

Am 22.11.2025 kann man die Männer auf ihrem Heimatfestival, dem Black Tides Fest IV im Live Music Center Emden in Hinte bewundern.

