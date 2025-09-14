Dream Legacy: veröffentlichen „One Love“ vom neuen Album „Immortal“

One world, one life, one love. Alles, was du manchmal brauchst, findest du in dieser Aussage. Dream Legacy besinnen sich auf das Wesentliche und liefern mit One Love eine weitere Power-Rock-Hymne, dieses Mal gepaart mit Symphonic-Metal-Elementen, vom Feinsten ab. Mit dem treffsicheren Gespür für tolle Melodien können die Stuttgarter Dream Legacy auch mit der dritten Single aus ihrem kommenden Album, auf dem es übrigens zu diesem Song auch ein bombastisches Intro zu hören gibt, überzeugen. Immortal erscheint am 24.10.2025 und ist das zweite Werk der süddeutschen Band.

Mit One Love und dem dazu gehörigen Video setzen Dream Legacy zudem ein klares Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Der von Dustin Hönes konzipierte Videoclip wurde im Plochinger Werk der Deutschen Bundesbahn gedreht, die Deutsche Bundesbahn selbst unterstützte die Band bei dem Vorhaben.

Weitere Infos zu Dream Legacy und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: