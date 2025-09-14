Vie Jester: melden sich mit erster neuer Single „The Petty Tyrants“ seit drei Jahren zurück

Die US-Band Vie Jester hat nach einer längeren Pause wieder neue Musik am Start: Mit The Petty Tyrants veröffentlichen die Alternative-Rocker ihre erste eigene Single seit drei Jahren. Während das letzte Release der Band ein reines Cover-EP war, markiert der neue Song den Auftakt zu einem kommenden Album mit insgesamt acht Tracks.

Das Album soll Anfang nächsten Jahres vollständig erscheinen. Mit der aktuellen Kampagne will die Band nicht nur ihre treuen Fans begeistern, sondern auch neue Hörer gewinnen, die dabei gerne auch in den umfangreichen Backkatalog von Vie Jester eintauchen können – dieser reicht bereits bis ins Jahr 2013 zurück.