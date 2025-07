Dream Legacy: präsentieren zweite Single vom neuen Album „Immortal“

Die Hoffnung wird niemals sterben, so die Message des neuen Titels von Dream Legacy. Die Stuttgarter haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Rockmusik wieder mit positiven Elementen zu bereichern. So kommt es nicht von ungefähr, dass die brandaktuelle Single den Titel Hope Will Never Die trägt. Es ist die zweite Auskoppelung des neuen Albums Immortal, welches am 24.10.2025 veröffentlicht wird. Passend dazu gibt die Band nun das Artwork und die Tracklist bekannt.

Dream Legacy ist eine Rockband aus Stuttgart, die klassische Einflüsse der 80er und 90er mit moderner Energie verbindet. Ihre zweite neue Single Hope Will Never Die vermittelt eine kraftvolle Botschaft darüber, wie man auch im Angesicht der Dunkelheit standhaft bleibt. Die Band legt von Anfang an ein hohes Tempo vor, angeführt von einem treibenden Gitarrenriff, das Aufmerksamkeit fesselt.

Die Rhythmusgruppe hält die Dynamik aufrecht und verleiht dem feurigen Lead-Gesang Tiefe und Gewicht. Der Gesang schwebt voller Leidenschaft und passt perfekt zur Zielstrebigkeit und Intensität des Tracks. Mit Texten, die die Hörer ermutigen, niemals aufzugeben, zeigen Dream Legacy ihr Engagement für mitreißende Rockhymnen. Das dynamische Arrangement des Songs ebbt und fließt und ermöglicht Momente der Spannung, bevor explosive Refrains entfesselt werden. Jedes Mitglied trägt zur rohen Kraft des Tracks bei und vereint sich in einer gemeinsamen Vision von Hoffnung und Mut.

Hope Will Never Die ist ein Aufruf zum Handeln und erinnert alle daran, dass es nie zu spät ist, aufzustehen. Mit seinem leidenschaftlichen und inspirierenden Sound setzen Dream Legacy weiterhin Maßstäbe für modernen Rock und zeigt, dass es ein Aufruf an die Menschen sein kann, ihre Träume, Hoffnungen und ihr Leben zurückzuerobern.

Dream Legacy haben sich mit ihrem letzten Album Once In A Lifetime einen Platz in der deutschen Classic- und Hardrock Szene erarbeitet. Aktuell schmieden die Süddeutschen das Nachfolgealbum Immortal, welches am 24.10.2025 erscheinen wird. Immortal wurde von Danny Meier in den Sunway Studios gemixt und gemastert.

Immortal Tracklist:

1. The Anthem Of Surya

2. Out Of The Blue

3. You Are The One

4. Ma Re-Recorded

5. Der Kern

6. Don’t Give Me Up

7. Farewell For Now

8. Immortal In Me

9. Don’t Waste Your Time Re-Recorded

10. Simul Stamus

11. One Love

12. Hope Will Never Die

Die erste neue Single The Anthem Of Surya wurde bereits vor einiger Zeit veröffentlicht.

Der Gesang erhebt sich charaktervoll über das Arrangement und verleiht dem Song eine erzählerische Komponente. Die palm muting Gitarren verleihen den Strophen Dichte und erzeugen Spannung, die sich bis zum gewaltigen Refrain steigert. Die Band weiß aber auch, wann sie sich zurücknehmen muss, um Momente der Ruhe zu schaffen, in denen die Gesangsmelodien glänzen. Diese ruhigeren Passagen bilden einen willkommenen Kontrast und unterstreichen Dream Legacys Geschick, Kraft und Nuancen auszubalancieren. The Anthem Of Surya wurde mit viel Klarheit und Durchschlagskraft produziert und spiegelt das Engagement der Band wider, die Messlatte für Rockmusik höher zu legen und sie für das moderne Publikum relevant zu halten. Fans harter Riffs, hymnischer Vocals und energetischer Rhythmen werden an diesem feurigen, neuen Track voll auf ihre Kosten kommen.

Dream Legacy stehen für: „Unser Leben für Rockmusik zu leben und unseren Traum zu erfüllen, zeitlose Rockmusik zu erschaffen, live zu spielen und unserer Zuhörerschaft ein zeitloses Musikmonument zu geben und zu hinterlassen.“

Visionär und Motor der Band ist Gitarrist Andy Paynes, für ihn bedeutet der Albumtitel mehr als nur vier geschriebene Worte. Once in A Lifetime steht ebenso wie der Bandname Dream Legacy für den Traum, in der Rockmusik noch einmal etwas Großes schaffen zu wollen und den Fans damit ein zeitloses Musikmonument zu präsentieren. Paynes komponierte alle Songs. Zusammen mit Textberater Alan Medeiros verschmelzen die Ideen zu einer gemeinsamen Vision mit dem Namen Dream Legacy. Mit den ehemaligen Weggefährten John Zell, Ryan Zell und Ebo Hösch findet sich schnell das Line-Up. Mit dem renommierten amerikanischen Leadsänger André Carswell, der bereits Bekanntheit mit der Rockformation Anyone’s Daughter erlangte, werden 2020 die letzten fehlenden Impulse hinzugefügt, bevor es für Dream Legacy daran gingen, die insgesamt 15 Songs aufzunehmen. Das Album (gemixt und gemastert im Jowa Studio von Hajo Well) besticht sowohl mit Powersongs als auch mit gefühlvollen Rockballaden und mit gradlinigem Heavy Rock. Kurz gesagt: Allerfeinster, eingängiger Classic-Rock amerikanischer Prägung mit vielen Facetten, der wohl keinen Rockfan kalt lassen dürfte.

André Carswell ist mittlerweile nicht mehr dabei. Bei der Suche nach einer neuen Stimme fiel die Wahl auf Dustin Hönes, der dem Sound von Dream Legacy einen weiteren, einzigartigen Charakter hinzufügt. Mit Chris de Oliveira am Bass und Andre Altenried an den Drums haben sich zwei weitere Neuzugänge gefunden, die das Line-Up der Band absolut bereichern.

Dream Legacy sind:

Dustin Hönes – Vocals

John Zell – Rhythm Guitar

Andy Paynes – Lead Guitar

Chris De Oliveira – Bass

Andre Altenried – Drums