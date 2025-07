Born Of Osiris – Through Shadows

Born Of Osiris haben sich seit ihrer Gründung 2003 einen Ruf als technisch versierte und innovative Band erarbeitet. Bekannt sind sie für komplexe Gitarrenriffs sowie verschachtelte, mitunter orientalisch anmutenden Synthesizerklänge. Das schafft einen charakteristischen, futuristisch klingenden Sound, der Elemente von Deathcore, Djent und Progressive Metal vereint.

Through Shadows ist ihr siebtes Studioalbum. Die Erwartungen waren hoch – nicht zuletzt nach dem Abgang von Gitarrist Lee McKinney, der immerhin 18 Jahre lang den Sound der Band mitprägte (und noch am Album mitwirkte). Erst letztes Jahr trennten sich auch die Wege mit dem langjährigen Keyboarder und Begleitsänger Joe Buras, der für viele Fans insbesondere live das Herz und die Seele Band darstellte.

Können Born Of Osiris ihren Status an der Spitze des progressiven Metalcores als Trio behaupten? Denn einerseits gibt es mittlerweile viele Bands, die einen ähnlichen Sound beherrschen. Andererseits muss sich die Band schlicht an ihrem eigenen Vermächtnis messen lassen.

Wer auf progressiven Metalcore steht, ist bei Born Of Osiris weiterhin gut aufgehoben. Die US-Amerikaner liefern mit Through Shadows gewohnte Qualität ab: Technisch anspruchsvolle Gitarrenarbeit, komplexe Songstrukturen und eine gekonnte Mischung aus Härte und Melodie. Dabei entsteht eine gleichermaßen düstere wie euphorische Stimmung, die das Album eingängig macht und sein Potenzial mit wiederholtem Hören entfaltet. Auch die Produktion ist glasklar, der Bass druckvoll, Fans fühlen sich sofort zu Hause.

Born Of Osiris haben weiterhin den Anspruch, innovativ zu sein und wagen punktuell Neues. Auf Activated überrascht die Band etwa mit einem Saxophon-Solo und setzt mit dem Gastauftritt von Spencer Chamberlain (Underoath) einen angenehmen Farbtupfer. Insgesamt bewegt sich die Band jedoch auf vertrautem Terrain, weiß aber auch, dass ihr Sound in der Musiklandschaft kein Alleinstellungsmerkmal mehr darstellt. Daneben müssen sich Born Of Osiris hinsichtlich ihrer Songstrukturen den Vorwurf von Eintönigkeit gefallen lassen, was jedoch klar in die Kategorie von Jammern auf hohem Niveau einzuordnen ist. Zudem stechen Lieder wie Elevate, A Mind Short Circuiting, Transcendence oder Dark Fable klar aus dem Album heraus. Wermutstropfen: Joe Buras fehlt.

Kann die Band ihren Status an der Spitze des progressiven Metalcores als Trio behaupten? Auf jeden Fall.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Born Of Osiris – Through Shadows in unserem Time For Metal Release-Kalender.