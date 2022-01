Dream Legacy: zeigen neues Video „Set Me Free“

Legacy-Rock! Nach dieser Devise starten die Schwaben von Dream Legacy durch. Mit Songs, in denen gekonnt härtere Gitarrenklänge und unheimlich viele Emotionen zu einer ganz eigenen Classic-Rock Variante verschmelzen, lassen die sechs erfahrenen Musiker das Herz eines jeden Rockfan höher schlagen. Am Freitag erschien mit Set Me Free ein weiterer Track vom neuen Album, welches noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.

Nachdem im Dezember mit der letzten Single Really Loving You eine wunderschöne Rockballade veröffentlicht wurde, zeigen Dream Legacy nun mit Set Me Free, dass sie auch härtere Klänge anschlagen können. Der neue Song bietet eine fantastische Balance zwischen Melodie und Aggression und fällt in diesen magischen (oder sollten wir sagen „traumhaften“) Zustand, der genau dazwischen liegt.

Really Loving You hingegen ist eine Rockballade geworden, wie man sie heutzutage leider nur zu selten hört. Mit diesem Titel zeigen uns Dream Legacy in eindrucksvollen Bildern, dass sich Rockmusik mit viel Liebe und Emotionen gerade in dieser Zeit den Weg in unsere Herzen bahnen darf. Really Loving You ist eine klassische Ballade mit einem nostalgischen Touch. Der Song bringt einen Retro-Flair in die Musikszene zurück und öffnet ein großartiges neues musikalisches Kapitel für Dream Legacy, eine Band, die ihre klangliche Formel weiter ausbaut und mit jeder Veröffentlichung neue Dinge ausprobiert, ohne dabei ihre klangliche Identität zu verlieren.

Die Songs stammen ebenso wie die bisher veröffentlichten Tracks Feel The Love und The End Of The World vom Album Once In A Lifetime, welches 2022 erscheinen wird.

Dream Legacy steht für: Unser Leben für Rockmusik zu leben und unseren Traum zu erfüllen, zeitlose Rockmusik zu erschaffen, live zu spielen und unserer Zuhörerschaft ein zeitloses Musikmonument zu geben und zu hinterlassen.

Visionär und Motor der Band ist Gitarrist Andy Paynes, für ihn bedeutet der Albumtitel mehr als nur vier geschriebene Worte. Once In A Lifetime steht ebenso wie der Bandname Dream Legacy für den Traum, in der Rockmusik noch einmal etwas Großes schaffen zu wollen und den Fans damit ein zeitloses Musikmonument zu präsentieren. Paynes komponierte alle Songs. Zusammen mit Textberater Alan Medeiros verschmelzen die Ideen zu einer gemeinsamen Vision mit dem Namen Dream Legacy. Mit den ehemaligen Weggefährten John Zell, Ryan Zell und Ebo Hösch findet sich schnell das Line-Up. Mit Michael Hauck und dem renommierten amerikanischen Leadsänger André Carswell, der bereits Bekanntheit mit der Rockformation Anyone’s Daughter erlangte, werden 2020 die letzten fehlenden Impulse hinzugefügt, bevor es für Dream Legacy daran ging, die insgesamt 15 Songs aufzunehmen. Das Album (gemixt und gemastert im Jowa Studio von Hajo Well) besticht sowohl mit Powersongs als auch mit gefühlvollen Rockballaden und mit gradlinigem Heavy Rock.

Kurz gesagt: Allerfeinster, eingängiger Classic-Rock amerikanischer Prägung mit vielen Facetten, der wohl keinen Rockfan kalt lassen dürfte.

Dream Legacy sind:

André Carswell – Vocals

John Zell – Rytm Guitar

Andy Paynes – Lead Guitar

Ryan Zell – Bass

Michael Hauck – Keyboards

Ebo Hösch – Drums