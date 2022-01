Powergame: neues Album „Slaying Gods“ erscheint am 18.03.2022

Am 18. März 2022 wird das neue Album der deutschen Heavy Metal Band Powergame – Slaying Gods via Iron Shield Records auf CD veröffentlicht.

The Lockdown Tapes zeigte das Powergame-Maskottchen El Demonio Negro gezeichnet von der Pandemie, gefangen in der Einsamkeit der eigenen vier Wände. Jetzt ist der mexikanische Wrestler wieder voll in Aktion und schickt Götter verschiedener Kulturen in die ewigen Jagdgründe. Passend dazu tritt die Band mit einem Album an, das ordentlich in den Hintern tritt. Vom thrashigen Opener Slaying Gods über das Priest-lastige Twisted Minds und Speed-Abrissbirnen wie Sacrificer oder Midnite Steel bis hin zu einem puren Doom-Song (The End Of The World) und dem epischen zwölfminütigen Abschlusstrack The Chalice mit dem Vorspiel Prelude To Suffering ziehen Powergame alle Register und bieten maximale Abwechslung.

Die Band konnte 2021 nur ein einziges Mal auf die Bühne und hat alle Energie in die Produktion des vorliegenden Albums gesteckt. Furioses Riffing, flirrende Soli, feurige Bassläufe, energetisches Drumming und charismatischer Gesang zeichnen die Band aus, und all‘ das steckt in Slaying Gods. Viel Spaß!

Slaying Gods Tracklist:

1. Slaying Gods

2. Twisted Minds

3. Sacrificer

4. Chasing The Lion

5. Fire In The Sky

6. The End Of The World

7. Midnite Steel

8. Prelude To Suffering

9. The Chalice

Powergame Line-Up:

Matthias Weiner – Guitars, Vocals

Marc Zimmermann – Bass

Marc-Philipp Längert – Guitars

Klaus-Gerald Fedeler – Drums

https://www.facebook.com/powergame.heavymetal

https://bandcamp.com/search?item_type&q=powergame