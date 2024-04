Tygers Of Pan Tang: neues Live-Album „Live Blood“ ist erschienen

Mighty Music sind stolz, die Veröffentlichung eines Live-Albums der Tygers Of Pan Tang mit dem Titel Live Blood bekannt zu geben, das heute erscheint. Die Veteranen der NWOBHM, die Tygers, feiern derzeit ihr achtjähriges Bestehen bei Mighty Music. In dieser Zeit haben sie drei gut aufgenommene neue Alben veröffentlicht, von denen das letzte, Bloodlines, im Jahr 2023 von der Kritik durchweg positiv aufgenommen wurde. Die Band, mit Gitarrist Robb Weir an der Spitze, zusammen mit den langjährigen Mitgliedern Jack Meille (Gesang) und Craig Ellis (Schlagzeug), hat für Bloodlines zwei neue Mitglieder aufgenommen: Gitarrist Francesco Marras und Bassist Huw Holding. Live Blood enthält Material aus der gesamten Bandkarriere, darunter Songs aus den ersten vier Alben bei MCA Records sowie aus den letzten vier Alben mit neuem Material.

Jack Meille kommentiert: “Recording a live album after all this time with the Tygers? I never thought I would experience it but with the Tygers Of Pan Tang I have learnt that the “impossible” is possible. Live Blood captures all the energy we deliver while playing our favourite songs live and raw!”

Die Aufnahmen wurden im Sommer 2023 im The Patriot in Wales (Großbritannien) gemacht und erscheinen als Einzel-CD und als Doppel-Vinyl mit zusätzlichen Tracks. Vor dem Album wurden bereits zwei Singles veröffentlicht: der Live-Favorit Gangland von ihrem legendären Album Spellbound und das versteckte Juwel Keeping Me Alive von Ambush.

Das letzte Wort überlassen wir Robb Weir: “Every time we play a show we are asked when we are going to record a new live album. Our live show adds a new dimension to the old songs and allows us to stretch out a bit on the newer numbers”.

Live Blood ist ab sofort als Doppel-LP (schwarzes Vinyl, inklusive drei exklusiver Bonustracks), CD und in digitaler Form über Mighty Music erhältlich. Es kann unter diesem Link bestellt und gestreamt werden: https://tygerspantang.lnk.to/live

Tygers Of Pan Tang – Besetzung:

Robb Weir – Gitarre

Francesco Marras – Gitarre

Jack Meille – Gesang

Huw Holding – Bass

Craig Ellis – Schlagzeug

