One Morning Left: veröffentlichen neue Single/Video „Summerlovin“ feat. Olli Herman von Reckless Love/Popeda

Die finnischen Metalcore-Exzentriker von One Morning Left veröffentlichen Summerlovin mit Olli Herman von Reckless Love/Popeda, das jetzt über Arising Empire erscheint!

Jetzt Summerlovin Feat. Olli Herman von Reckless Love/Popeda jetzt hier ansehen:

https://arisingempire.com/summerlovin

Dieser Track ist eine elektrisierende Ode an flüchtige Sommerromanzen und schwüle Nächte. Summerlovin kombiniert die Intensität von Metalcore mit eingängigen Pop-Hooks und ist mehr als nur ein Song – es ist eine Hymne für alle, die von der Aufregung der Sommerliebe und den bleibenden Erinnerungen, die sie hervorbringt, begeistert sind.

Das vierte Album von One Morning Left ist ihr erstes neues Material seit fünf Jahren. Mit Hyperactive schlägt die Gruppe ein neues Kapitel in ihrer Geschichte auf und lässt sich von Retro-Elektronik- und Videospielmusik sowie 80er-Jahre-Hardrock inspirieren, während sie ihren härteren Wurzeln treu bleibt.

Veränderungen gibt es nicht nur im musikalischen Stil, sondern auch innerhalb der Band. Aus der Besetzung von Metalcore Superstars von 2016 kehren Frontmann Mika Lahti, Sänger und Gitarrist Leevi Luoto und Schlagzeuger Niko Hyttinen zurück. Für zusätzliche Feuerkraft sorgen die neuen Gesichter Tuukka Ojansivu an der Gitarre und Miska Sipiläinen an der Bassgitarre sowie die Rückkehr von Keyboarder Touko Keippilä aus der ursprünglichen Panda <3 Penguin-Band-Besetzung.

„Join us on our quest to make the world a bit more epic!“

One Morning Left sind:

Mika Lahti | Leadgesang

Leevi Luoto | Gitarre & Leadgesang

Tuukka Ojansivu | Gitarre & Backing Vocals

Miska Sipiläinen | Bass & Backing Vocals

Touko Keippilä | Keyboards & Hintergrundgesang

Niko Hyttinen | Schlagzeug

