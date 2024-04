Presented by TFM.rocks: From Fall To Spring am 19.04.2024 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: From Fall To Spring, Alleviate, Lost Zone

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 19.04.2024

Kosten: 27,00 € VVK

Genre: Metalcore, Post Hardcore

Besucher: ca. 350 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/from-fall-to-spring/

Weiter geht es in Trier im Mergener Hof mit erstklassigen Metalevents. Einen Tag nach der Nacht der Trolle (Finntroll) werden am 19.04.2024 From Fall To Spring gleich neben der Porta Nigra gastieren.

Als Schülerband 2008 im saarländischen Neunkirchen gegründet, dauerte es einige Zeit, bis man seine Spuren so richtig hinterlassen hatte. Im Jahr 2017 erschien mit A Better Tomorrow ihre Debüt-EP mit fünf Titeln, welche aus eigener Tasche finanziert und in Eigenverlag veröffentlicht wurde. Und es sollte dann tatsächlich A Better Tommorow für die Band geben, obwohl es zwischenzeitlich noch Corona gab und man die erste geplante Tour deswegen absagen musste.

Allerdings konnte man 2021 beim renommierten Hardcore Label Arising Empire einen Plattenvertrag ergattern. Es folgten mehrere Festivalauftritte, unter anderem beim Full Force und dem Pell Mell Festival.

2023 gab die Band bekannt, über TikTok mit ihrem Song Draw The Line an der Qualifikation zum deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool teilzunehmen. Dort erhielt die Gruppe nach Ikke Hüftgold die zweitmeisten Stimmen. Gewonnen haben den deutschen Vorentscheid Lord Of The Lost und die belegten sensationell den letzten Platz in Liverpool. Das hätten From Fall To Spring bestimmt besser gemacht, daher haben sie angekündigt, 2024 noch einmal am deutschen Vorentscheid teilzunehmen. Ganz frisch ist übrigens ihr Debütalbum Rise, welches am 14.04.2024 über Arising Empire erschienen ist. Trier ist der vorletzte Termin ihrer aktuellen, meist ausverkauften Rise Tour.

Mit im Gepäck haben sie die Labelkollegen Alleviate. Die gelten als so was wie eine Supergroup im Metalcore mit ihren Mitgliedern Timo (Our Mirage) an den Cleans und Marius (Breakdown‘s At Tiffany’s) an den Shouts, den beiden Gitarristen Ramon (The Evolutionists) und Marc (We Are Perspectives) sowie Schlagzeuger Yunus (Time, The Valuator).

Weiter dabei sind Lost Zone aus Italien. Das Trio kommt wohl aus einer verlassenen Zone südlich der Alpen 😉 Spaß beiseite, Lost Zone lassen Einflüsse aus Rock, Core, aber auch Pop in ihre Musik einfließen. Subtile Ähnlichkeiten zu Bands wie Linkin Park, 30 Seconds To Mars und iPrevail sind vorhanden, die Band verweist allerdings auf komplette Eigenständigkeit in ihrem musikalischen Verständnis!

Hier kommt ihr direkt zur Veranstaltungsseite mit den entsprechenden Links zum Ordern der Tickets.