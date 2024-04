The Oklahoma Kid: veröffentlichen neue Single/Video „Overpowered“

The Oklahoma Kid, ein Modern Metal-Erlebnis, bekannt für ihre ganz eigene Mischung von Genres, scheuen sich nicht davor, Grenzen zu verschieben und alte Konventionen zu brechen.

Am 10. April meldeten sich The Oklahoma Kid mit ihrem brandneuen Track Overpowered zurück, einer fesselnden Erzählung über Widerstand und den Kampf um Autonomie gegen unterdrückerische Mächte, die schwere Gitarrenriffs mit introspektiven Texten verbindet und jetzt weltweit über Arising Empire veröffentlicht wird. Der Song beschäftigt sich mit dem Kampf des Protagonisten um Befreiung und berührt Themen wie Qualen, Rache und die komplexe Suche nach persönlichem Frieden inmitten gesellschaftlicher Zwänge. Dieser Track markiert eine bedeutende Entwicklung für die Band und zeigt ihr Engagement, tiefgreifende, zum Nachdenken anregende Themen durch eine Verschmelzung von aggressiver Musik und reflektierender Erzählung zu erforschen.

Seht euch das Video zu Overpowered hier an:

The Oklahoma Kid stehen für atemberaubenden Modern Metal, der den Spagat zwischen technischer Raffinesse und energiegeladenen Rhythmen schafft. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die Band – bestehend aus David J. Burtscher, Fred Stölzel, Robert Elfenbein, Tomm Brümmer und Andreas Reinhard – konsequent neue Wege beschritten und sich in der deutschen Metalszene etabliert.

Nach ihrem erfolgreichen Debütalbum Solarray (2019) haben sich The Oklahoma Kid auf das Schreiben neuer Musik konzentriert, mit einem einfachen Ziel vor Augen: sich selbst zu übertreffen und jedem Fan etwas zu geben, wonach er sich sehnt – TangerineTragic.

Tangerine Tragic baut auf den Stärken ihres Debüts Solarray auf. Es spielt mit neuen Ideen und Konzepten, kommt sanft wie ein Windhauch und schlägt hart wie eine Abrissbirne zu. Aufgenommen und produziert wurde das Album von Jan Kerscher (Ghost City Recordings) – abgemischt und gemastert von Lance Prenc (Alpha Wolf, Polaris, Dealer), der dieser Produktion die volle Wucht verleiht. Sie tourten mit namhaften Acts wie Stick To Your Guns, Carnifex, Evergreen Terrace und Hatebreed durch das Land und begeisterten die Massen mit ihrer leidenschaftlichen, unerbittlichen Performance. The Oklahoma Kid sind längst kein Geheimtipp mehr und eine Macht, mit der man rechnen muss. Egal ob live auf einem Festival oder auf dem Plattenspieler im Wohnzimmer, The Oklahoma Kid verändern die Wahrnehmung dessen, wozu Metal fähig ist.

The Oklahoma Kid sind:

Tomm Brümmer – Gesang

Fred Stölzel – Gitarre

Andreas Reinhard – Gitarre

Robert Elfenbein – Bass

David J. Burtscher – Schlagzeug

