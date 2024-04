Lordi auf „Unliving Pictour Show 2024 Tour“ am 13.04.2024 im Pumpwerk, Wilhelmshaven

Eventname: Unliving Pictour Show 2024



Headliner: Lordi



Vorband: All For Metal

Ort: Pumpwerk, Wilhelmshaven



Datum: 13.04.2024

Kosten: 38,30 € VVK



Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Pagan Metal



Besucher: ca. 750 Besucher



Veranstalter: Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH

Link: https://www.pumpwerk.de/programm/veranstaltungen/details-event/lordi

Heute gastiert die Unliving Pictour Show 2024 im Pumpwerk in Wilhelmshaven. Dahinter verstecken sich die finnischen Horrorrocker von Lordi, die seit über 30 Jahren für Hard Rock, Riffs und coole Kostüme sorgen. Den größten Erfolg feierten sie beim ESC 2006 mit Hard Rock Hallelujah. Der Hype ist zum Glück verstummt und Lordi gehören wieder alleine der eingeschworenen Heavy Metal Gemeinschaft, die ihnen zu jeder Zeit die Treue gehalten hat.

Der Einlass ist für 18 Uhr geplant, die Schlange vorm Pumpwerk ist bereits beachtlich und das Interesse hoch. Bei bestem Wetter kann man sich bereits Getränke vor der Location ziehen, der Veranstalter hat einmal mehr mitgedacht. Bewegung kommt in die Schlange jedoch erst mit gut dreißig Minuten Verspätung. Die Änderung im Programm hat auch Auswirkung auf den Einlass. Supreme Unbeing haben ihre Shows gecancelt und so fungiert heute ausschließlich die Senkrechtstarter All For Metal im Vorprogramm.

Die Zeiten gut überbrückt, starten All For Metal als Opener um 19:25 Uhr und bekommen eine Dreiviertelstunde Spielzeit. Das Pumpwerk ist beim ersten Track bereits sehr gut gefüllt. Blaues Licht und Nebel erfüllen die Location. Donnergeräusche und Krähen begleiten den eigentlichen Startschuss und schweben fast zehn Minuten durch das weite Rund. Songs wie All For Metal, Gods Of Metal oder Raise Your Hammer bringen das norddeutsche Publikum zum Kochen. Das ungleiche Sängergespann um Tetzel und Antonio Calanna ergänzt sich wunderbar. Antonio, die Power Metal Kehle und der schroffe Tetzel sorgen für Gegensätze, die sich anziehen. Einfache, aber prägende Werke bleiben im Kopf. Die Refrains sind eingängig und fressen sich ins Gehirn. Absolut agil und auf der Bühne stark unterwegs, lassen All For Metal nichts liegen und haben ganz sicher Fans dazugewonnen. Mountain Of Power wird gefeiert, mit Legends Never Die kurz innegehalten, bis Gods Of War das Finale zündet. Eine runde Show und guter Auftritt der Newcomer.

Um 21 Uhr ist Lordi Stagetime. Das Licht geht aus, die Rocknummer wird aufgedreht, bis das eigentliche Intro Unliving Picture Show folgt. Seit 2022 ist Kone an der Gitarre neu mit dabei und setzt sich bei Lucyfer Prime Evil direkt in Szene. Die Erwartung an die Finnen ist groß und kann auf Anhieb erfüllt werden. Der Sound ist stark, die Bühnenshow trotz der kleineren Bühne umfangreich und so fehlt es allen Beteiligten an nichts. Wo noch mal das Pumpwerk als Veranstaltungsstätte hervorgehoben werden muss. Gute Preise, super Organisation und ein Sound, den man sich in diversen Konzertsälen nur wünschen kann. Nach U.D.O., Heavysaurus und jetzt Lordi in nur wenigen Tagen auch absolut metaltauglich und jedes Mal ausverkauft bzw. wie heute mit wenigen Restkarten reflektiert.