Hütte Rockt Festival 17: haben die zweite Open Air Bühne und Running Order veröffentlicht

Spanien ist Europameister! Aber wen interessiert´s? Viel wichtiger ist die Vorfreude auf das siebzehnte Hütte Rockt Festival in Georgsmarienhütte!

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, 270 Mitglieder und etliche Partner des Die Hütte rockt e.V.s können es kaum erwarten die Tore für tausende Festivalhungrige zu öffnen! Bis dahin ist noch einiges zu tun, aber bereits in jüngster Vergangenheit wurden wichtige Entscheidungen getroffen:

Die Hauptbühne bekommt einen Namen: „Green Steel Stage“. Sponsor der Green Steel Stage ist die GMH Gruppe, die der Bühne neben dem Namen auch ein neues Outfit schenkt. Auf der Green Steel Stage werden die größten Künstler:Innen gefeiert, ganz frisch bestätigt ist die Wiener Rockband Leftovers!

Zeltbühne ade, ab sofort wird es eine zweite Open Air Bühne auf dem Acker geben: Die Powerstage. Mit 13 Metern Breite dürfen sich nun auch die Newcomer & Talente freuen, auf einer großen Festivalbühne stehen zu dürfen. Auch für die Powerstage gibt es einen passenden Namensgeber: Den Stadtwerken Georgsmarienhütte ist diese zweite Open-Air-Bühne zu verdanken!

„Die zweite Bühne war und ist immer eine Plattform gerade für Bands aus der Region. Dabei sind viele Festivalgäste auf den Geschmack gekommen und – erfreulicherweise – platzte das Zelt in den letzten Jahren manchmal aus allen Nähten. Wir suchen da also schon länger nach einer größeren Lösung und freuen uns sehr, dass es jetzt geklappt hat und die Bühne einen richtigen Wachstumsschub bekommt“, so Hütte Rockt-Vorstand Marius Kleinheider

Auf das Zelt-Feeling muss aber nicht verzichtet werden: Die dritte, kleinere Bühne, die letztes Jahr bereits seit 2023 auf den ehrenvollen Namen „Wohnzimmer“ hört, bekommt ein großes Beduinenzelt übergestülpt. Neben Sofas, Teppichen, Stehlampen und allem, was sonst noch in ein gemütliches Wohnzimmer gehört, wird die Überdachung für noch mehr Wohnzimmeratmosphäre sorgen. Hier wird den Nachwuchs-Stars und musikalischen Geheimtipps eine Bühne geboten, wie den neu bestätigten Acts Jessovski, La Band’son und Taha Bouzaidi. Auf der Wohnzimmerbühne wird es des Weiteren zwei neue Programmpunkte geben: Die Talkrunden: „Die Festival-Crew stellt sich vor“, bei der Vereinsmitglieder u.a. Einblicke in den Festivalalltag geben sowie „Hütte Rockt > Rechtsextremismus“, mit dem der Verein ein deutliches Zeichen gegen die erstarkenden menschenfeindlichen Strömungen in ganz Europa setzen möchte.

Aber nicht nur die Bühnen bekommen einen neuen Anstrich, dieses Jahr werden auf dem Festivalgelände ganz neue Farbakzente gesetzt. Man darf gespannt sein, welche Optiken sich bieten. Beispielsweise die Merch-Stände werden definitiv einen Besuch wert sein!

Alle wollen wissen: Wann spielt mein Lieblingsact? Nun ist die Katze aus dem Sack, Panteón Rococó und Talco treten am Donnerstag auf, Von Wegen Lisbeth „headlinen“ am Freitag, Swiss & die Andern am Samstag.

Vorverkauf-Tickets gibt es online exklusiv auf der Hütte Rockt Homepage www.shop.huette-rockt.de. Hier wurde der Ticket-Service von „Höme“ eingebunden, ein Zusammenschluss der Festival-Branche.

Wochenendticket (Preisstufe 2): 80,00 € (inkl. aller Gebühren)

Tagesticket Fr. / Sa. je: 45,00 € (inkl. aller Gebühren)

Tagesticket Do: 30,00 € (inkl. aller Gebühren)

Hütte Rockt Kids: 7,00 € (inkl. aller Gebühren)

Campingticket: 20,00 € (inkl. aller Gebühren)

Wohnmobiltickets: 35,00 € (inkl. aller Gebühren)

KUKUK-Inhaber Tagesticket: 1,00 € (inkl. aller Gebühren)

Folgende Tickets sind an der Tageskasse erhältlich:

Wochenendticket: 85,00 €

Tagesticket Fr./Sa.: 50,00 €

Tagesticket Do.: 40,00 €

Hütte Rockt Kids: 7,00 €

Campingticket: 20,00 €



Line-Up 2024:

Von Wegen Lisbeth, Swiss & Die Andern, Talco, Panteón Rococó, 100 Kilo Herz, About Monsters, Brass von Monte Disco, Calling Orion, Engst, Exem Plar, Ghost Of Baltimore, Goon, Heavysaurus, Indecent Behavior, Insolvent Insomniacs, Janiz, Jessovski, Kool Katz, Kunstloses Brot, LaBand‘son, LaVila, Le Fly, Leftovers, Lichterfeld, MandelKokainSchnaps, Maré, Mambo Schinki, Naty and the Angry Acoustic, ok.danke.tschüss, Protokumpel, Richie Miller House Band, Setyøursails,Tafkat,Taha Bouzaidi, Tequila & The Sunrise Gang, The Livelines, timmä, Tiny Wolves, Tränen, Two Stones, Tyna, Womuka, Wrestlemaniacs

Running Order:



Donnerstag, 08.08.2024



Green Steel Stage



14:00 Uhr: Einlass Hütte Rockt Kids

14:30 Uhr: Eröffnung (Hütte Rockt Kids)

15:00 – 16:00 Uhr: Kool Katz (Hütte Rockt Kids)

16:40 – 18:00 Uhr: Heavysaurus (Hütte Rockt Kids)

18:00 Uhr: Einlass Hütte Rockt Festival 17

19:35 – 20:20 Uhr: Lichterfeld

21:05 – 22:05 Uhr: Pantheón Rococó

22:50 – 24:00 Uhr: Talco

Freitag, 09.08.2024



Green Steel Stage



14:00 Uhr: Einlass

14:30 – 15:05 Uhr: Indecent Behavior

15:50 – 16:30 Uhr: MandelKokainSchnaps

17:15 – 18:05 Uhr: Leftovers

18:50 – 20:00 Uhr: Tränen

21:00 – 22:30 Uhr: Von Wegen Lisbeth

23:30 – 00:30 Uhr: Le Fly

Powerstage



14:00 Uhr: Einlass

15:10 – 15:45 Uhr: Maré

16:35 – 17:10 Uhr: Goon

18:10 – 18:45 Uhr: Calling Orion

20:05 – 20:55 Uhr: Insolvent Insomniacs

22:35 – 23:15 Uhr: The Livelines

Wohnzimmer



10:00 Uhr: Einlass

10:00 – 11:00 Uhr: Yoga

11:00 – 11:45 Uhr: Betonmischerbingo mit Womuka

11:45 – 12:45 Uhr: Naty and the angry acoustic

12:55 – 13:30 Uhr: Taha Bouzaidi

13:45 – 14:20 Uhr: Mambo Schinki

15:10 – 15:45 Uhr: Talk: Die Festival-Crew stellt sich vor

16:35 – 17:10 Uhr: Tiny Wolves

18:10 – 18:45 Uhr: Kunstloses Brot

20:05 – 20:55 Uhr: Hütte quizzt

22:35 – 23:15 Uhr: Exem Plar

Samstag, 10.08.2024



Green Steel Stage



12:00 Uhr: Einlass

12:30 – 13:10 Uhr: Janiz

13:55 – 14:35 Uhr: Tyna

15:20 – 16:10 Uhr: SetyØursails

17:00 – 17:50 Uhr: 100 Kilo Herz

18:40 – 19:55 Uhr: Engst

21:05 – 22:35 Uhr: Swiss und die Andern

23:35 – 00:35 Uhr: Tequila & The Sunrise Gang

Powerstage



12:00 Uhr: Einlass

13:15 – 13:50 Uhr: Wrestlemaniacs

14:40 – 15:15 Uhr: La Vila

16:15 – 16:55 Uhr: Tafkat

17:55 – 18:35 Uhr: Ghost of baltimore

20:00 – 20:50 Uhr: Protokumpel

22:40 – 23:30 Uhr: About Monsters