100 Kilo Herz: haben „Live Im SO36“ veröffentlicht

Mit ihrer neuen EP Live Im SO36 halten 100 Kilo Herz einen besonderen Moment fest: Vier Songs, aufgenommen im legendären Berliner SO36, dokumentieren das intensivste Konzert der Hallo, Startblock-Tour 2025. Die Band am Limit, das Publikum textsicher und laut – roh, direkt und kompromisslos. Die Energie dieses Abends überträgt sich unmittelbar auf die Aufnahme.

Parallel erscheint die Single Drei Jahre Ausgebrannt, die einen weiteren Eindruck der explosiven Live-Dynamik vermittelt.

Das aktuelle Studioalbum Hallo, Startblock erschien am 15.08.2025 und markiert den bislang konsequentesten Schritt der Leipziger Brasspunks.

Dass 100 Kilo Herz auf der Bühne eine Naturgewalt sind, bewiesen sie zuletzt bei ihrer Headline-Tour sowie auf großen Festivals wie Rock Am Ring, Southside Festival und Open Flair. Dort überzeugten sie mit ungebrochener Explosivität, klarer Haltung und intensiver Publikumsnähe.

Mit Live im SO36 transportieren 100 Kilo Herz genau diese Energie direkt zu ihren Hörer*innen – als klingendes Dokument eines Abends, der die letzten Jahrzehnte Berliner Punkgeschichte atmet und zugleich den Blick nach vorne richtet.