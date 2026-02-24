Push!: aus Lissabon kündigt neues Album „Plowing Ahead“ an

Die Hardcore-Band Push!, 2013 in Lissabon, Portugal gegründet, hat sich zu einer der energischsten Kräfte der europäischen Hardcore-Szene entwickelt. Bekannt für ihre rohe Energie und mitreißende Grooviness, verbinden Push! die klassische Aggression des Hardcore mit der Dringlichkeit und Härte der Gegenwart.

Musikalisch lassen sie sich von Hardcore-Acts wie Trapped Under Ice, Expire oder Backtrack sowie von Old-School-Metalbands wie Obituary und Slayer inspirieren. Ihr Sound ist eine kraftvolle Mischung aus metallischen Riffs, neuem Hardcore-Spirit und Groove.

Seit 2019 tourt Push! aktiv durch Europa und haben bereits fünf Europatourneen absolviert, mit zahlreichen Konzerten in Spanien, Frankreich und Deutschland. Auf ihren Bühnen standen sie unter anderem neben bekannten Hardcore-Bands wie Backtrack, Mind War, Grove Street und Lifecrusher, was ihnen den Ruf als eine der härtesten und aktivsten Touring-Bands Portugals eingebracht hat.

Nun startet Push! in ein neues Kapitel: Das kommende Studioalbum Plowing Ahead soll Anfang 2026 erscheinen und wird als ihr bislang fokussiertestes und kraftvollstes Werk angekündigt. Fans dürfen sich auf kompromisslosen Hardcore voller Energie und Groove freuen.

Weitere News findet ihr HIER!