The Great Belgian Trendkill am 06.03.2025 im Hafenklang in Hamburg

Belgiens aufstrebende Metal-Szene steht kurz davor, ihre nächste große Welle über Europa zu entfesseln. Unter dem Banner von The Great Belgian Trendkill werden drei der vielversprechendsten und aufstrebenden Metal-Bands Belgiens — Bark, Cobra The Impaler und Hippotraktor — im Februar und März 2025 auf eine mit Spannung erwartete Tour gehen

In den Fußstapfen erfolgreicher Kollegen wie Amenra, Brutus, Evil Invaders und Wiegedood werden diese Bands beweisen, dass der belgische Metal floriert. Jede Band bringt einen einzigartigen Sound und eine beeindruckende Bühnenpräsenz mit, was eine Tour verspricht, die Fans nicht verpassen sollten und die Belgiens hervorragenden Ruf in der Heavy-Music-Szene festigt!

Hippotraktor steht an der Spitze des progressiven Post-Metal und kreiert komplexe Kompositionen, die Fans von Gojira und Meshuggah ansprechen. Ihre Musik ist eine Reise durch komplexe Rhythmen und atmosphärische Klanglandschaften, die sowohl intellektuell anregend als auch emotional intensiv ist. Hippotraktors Live-Auftritte sind bekannt für ihre Intensität und technische Brillanz.

Cobra The Impaler bringt eine einzigartige Mischung aus Heavy Metal und progressiven Elementen, die einen Sound erzeugt, der sowohl frisch als auch nostalgisch ist. Für Fans von Mastodon bis Machine Head und sogar oldschool Metallica bietet Cobra The Impaler das Beste aus dieser Welt mit dynamischen Arrangements und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz. Ihre Fähigkeit, das Alte und Neue im Heavy Metal zu verbinden, resultiert in einem Sound, der sowohl innovativ als auch tief in den Traditionen des Genres verwurzelt ist.

Bark ist bereit, ein rohes und intensives Erlebnis mit ihrem Old-School-Thrash Punk ’n Roll zu liefern. Indem sie die wilde Energie der goldenen Tage von Sepulturas Chaos AD kanalisieren, ist Barks Musik eine kompromisslose, adrenalingeladene Fahrt, die das Wesen von Thrash und Punk in seiner reinsten Form einfängt. Erwarte unbarmherzige Riffs, kraftvolle Vocals und eine Bühnenpräsenz, die deine Aufmerksamkeit fordert.

Bands: Bark, Cobra The Impaler und Hippotrakto

Ort: Hafenklang, Hamburg

Datum: 06.03.2025

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets ab: 18,00€ zzgl. Gebühren

Infos und Tickets: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/the-great-belgian-trendkill/