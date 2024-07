The Devil’s Trade: veröffentlichen neue Live-Videos

Vor einem Jahrzehnt begann Dávid Györgys Makó mit The Devil’s Trade als eine einsame Reise zwischen ihm und seinem Banjo. Doch als er mit der Arbeit an seinem letzten Album begann, entwickelten sich seine nüchternen und düsteren Meditationen über Folkmusik zu etwas noch Höhlenartigerem, etwas, das wie das Innenleben einer voll elektrifizierten Band klang.

Seit der Veröffentlichung von Vidékek Vannak Idebenn sind Makó und seine Bandkollegen mit Gleichgesinnten wie Alcest durch Europa getourt. Seht euch an, wie sie den epischen Titelsong des Albums auf dem berühmt-berüchtigten Kolorádó Festival in Budapest darbieten.

Vidékek Vannak Idebenn (Live At Kolorádó)

The Devil’s Trade waren auch auf dem diesjährigen Hellfest zu Gast, um die atemberaubende, knochenbrechende Leadsingle Flashing Through The Lack Of Light vom Album zu präsentieren. Am Ende dieser Woche wird die Band auf dem ungarischen Campus Festival zusammen mit ihren Landsleuten Thy Catafalque die Bühne zum Beben bringen.

Flashing Through The Lack Of Light (Live At Hellfest)

The Devil’s Trade 2024 Summer European Tour Dates

26 July – Debrecen, Hungary @ Campus Festival

27 July – Wien, Austria @ Arena Wien w/ Stoned Jesus + Dopelord

4 August – Brasov, Romania @ Rockstadt Festival

31 August – Diest, Belgium @ Club Hell

