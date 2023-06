The Devil’s Trade: neuer Track „Clear Like The Wind“ veröffentlicht

Der düstere Singer-Songwriter-Act The Devil’s Trade veröffentlicht jetzt den dritten neuen Track aus dem kommenden Album Vidékek Vannak Idebenn, das am 14. Juli 2023 über Season of Mist erscheinen wird.

Clear Like The Wind kann ab sofort hier auf YouTube gestreamt werden.

Dávid Makó kommentiert den Track: „In den letzten drei Jahren erlebte ich, wie die meisten von uns wahrscheinlich nachvollziehen können, solche Tiefs, in denen ich nichts als rohe Leere empfand, die Unfähigkeit, etwas zu erschaffen oder etwas anderes zu tun, als nur zu versuchen, zu existieren. Ich begann mit der Arbeit an Clear Like The Wind während einer dieser kurzen Phasen, in denen es mir langsam etwas besser ging und ich das Bedürfnis verspürte, zur Gitarre zu greifen und zu sehen, was passieren würde. Diese Momente waren wie ein Reset, daher ist es für mich keine Überraschung, dass dieser Song weit in die Welt meines ersten Albums Those Miles We Walked Alone zurückreicht.“

Vorbestellungen sind nach wie vor über den folgenden Link möglich: https://redirect.season-of-mist.com/TDTVVI

Für Vidékek Vannak Idebenn hat sich Makó stärker auf elektronische Texturen gestützt. Man kann die zusätzliche Wirkung auf der ersten Single des Albums hören, die von Synthesizern umhüllt ist, die sich wie Rauch über einem Berg bewegen. Aber er holte auch seinen alten Freund und ehemaligen Bandkollegen Gáspár Binder ins Boot, dessen dunkles und stürmisches Schlagzeugspiel die klirrenden Explosionen des Titeltracks untermalt.

Das Coverartwork und weitere Details zum Album Vidékek Vannak Idebenn sind bereits enthüllt:

The Devil’s Trade – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Felkelék Én

2. Flashing Through The Lack Of Light

3. Vidékek Vannak Idebenn

4. Clear Like The Wind

5. Liminal

6. Fordulj Kedves Lovam

7. All Kings Must Fall

8. Új Hajnal Már Nem Jő

Style: Dark Doom Folk

Aufnahmestudio: Templom, Budapest, Ungarn

Produzent: Makó Dávid

Mixing / Mastering: Szabolcs Szűcs

Recording Line-Up:

Dávid Makó: Gesang, Gitarre, Keyboards, Banjo

Gáspár Binder: Schlagzeug

Coverartwork: Bálint Benkő (Volume Of Voids)

Es ist keine Überraschung, dass der liminale Raum ein Schlüsselelement in der nächsten Phase des vierten Albums von The Devil’s Trade, Vidékek VannakIdebenn (ein Titel, der frei übersetzt „Es gibt Landschaften im Inneren“ heißt), ist, denn Dávid Makó, der Mann hinter dem Namen, ist in der Tat an einer Schwelle in seiner Karriere angekommen, wo die Phase, die mit seinem selbstveröffentlichten Debüt Those Miles We Walked Alone begann, nach seinem letzten Album The Call of the Iron Peak endete. Das Konzept des liminalen Raums selbst ist ein nicht unbedingt angenehmer Geisteszustand, in dem man sein altes Leben hinter sich gelassen hat, aber neue Türen haben sich noch nicht wirklich geöffnet.

Makó erklärt: „Der Prozess, den meine ersten drei Platten ausgemacht haben, endete, das war kein Weg mehr, den ich gehen konnte, aber um einen Schritt nach vorne zu machen, musste ich Entscheidungen treffen, für die ich nicht inspiriert genug war. – und aus diesem frustrierten, irgendwie gelähmten Schwebezustand heraus wurde eine neue Inkarnation von The Devil’s Trade geboren und mit ihr auch Vidékek Vannak Idebenn.

Makó blieb zwar seinen Wurzeln als Solokünstler treu und lieferte auch alleine herzzerreißende Melodien von düsterer Schönheit, aber er brauchte eine Erweiterung seines Universums. Mit der Hinzunahme seines langjährigen Freundes und ehemaligen Bandkollegen Gáspár Binder am Schlagzeug und einem Live-Keyboarder machte er schließlich den dringend benötigten Schritt nach vorne und Vidékek Vannak Idebenn stellt die nächste klangliche Phase von The Devil’s Trade dar.

Ein Soundtrack für die nächste Phase seines Lebens. Ein Soundtrack für Seelen, die im Grenzbereich feststecken, die sich an neue Realitäten anpassen und weiter wachsen wollen, außerhalb der Grenzen, die sie so oft fesseln.

The Devil’s Trade haben kürzlich die neue Tournee angekündigt, bei der sie die legendären Alcest unterstützen werden.

The Devil’s Trade – Tourdaten:

29 Sep 23 Metz (FR) La Bam

30 Sep 23 Bruges (BE) Cactus Club

01 Oct 23 Hamburg (DE) Knust

03 Oct 23 Copenhagen (DK) Lille Vega

04 Oct 23 Oslo (NO) Parkteatret

05 Oct 23 Stockholm (SE) Fryshuset Klubben

07 Oct 23 Dresden (DE) Stromwerk

08 Oct 23 Poznan (PL) 2Progi

09 Oct 23 Wroclaw (PL) Stary Klasztor

10 Oct 23 Hannover (DE) Musikzentrum

11 Oct 23 Frankfurt (DE) Zoom

13 Oct 23 Nijmegen (NL) Soulcrusher

14 Oct 23 Lille (FR) L’aeronef

15 Oct 23 Manchester (UK) Academy 2

16 Oct 23 Bristol (UK) SWX

17 Oct 23 Brighton (UK) Concorde 2

19 Oct 23 Vauréal (FR) Le Forum

20 Oct 23 St. Nazaire (FR) Le Vip

21 Oct 23 Rouen (FR) Le 106

22 Oct 23 Savigny-le-temple (FR) L’empreinte

Weitere Daten: 08 Jul 23 Budapest (HU) Dürer Kert – Open Air / freier Eintritt

