Sandberg A/S – USB-C Chat Headset

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: USB-C Chat Headset

Cable length: 1.8 metres

Connector: 1 x USB-C Male plug

Earphone:

Driver unit: 40 mm

Frequency range: 20 Hz – 20 kHz

Impedance: 32 Ohm

Sensitivity: 103 dB ± 3 dB

Microphone:

Direction: Uni-directional

Frequency Response: 30 Hz – 16 kHz

Impedance: 2.2 k Ohm

Sensitivity: -58 dB ± 3 dB

Gewicht: 180 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/usb-c-chat-headset

Preis: 35,99 €

Aus Dänemark kommt über die Firma Sandberg A/S ein neues Produkt zu uns nach Deutschland. Die Skandinavier haben ein neues USB-C Chat Headset entworfen, welches hauptsächlich für Internet-Telefonate konzipiert wurde. Das Sandberg USB-C Chat Headset verbindet sich, wie der Name es schon verrät, mittels USB-C-Anschluss. Mit 180 g ist das Headset leicht und elegant. Die Kabellänge von 180 cm ist völlig ausreichend, um sich am Schreibtisch noch frei zu bewegen, ohne es abnehmen zu müssen. Verbunden werden kann das Chatheadset neben dem Laptop oder Computer auch mit einem Smartphone oder Tablett, wenn das Ausgabegerät einen USB-C Anschluss besitzt. Darüber hinaus ist das Headset mit einer praktischen, integrierten Lautstärkeregelung ausgestattet, die es erlaubt, die Lautstärke unkompliziert und schnell anzupassen. Zudem kann das Mikrofon ein- und ausgeschaltet werden, gleiches gilt für die Audioausgabe.

Musik kann man über das Headset natürlich auch hören. Die Qualität ist gut, der Fokus liegt jedoch im Chat und in der Konferenz. Die Ausgabe ist sauber, die Gesprächsteilnehmer erhalten dadurch das gewünschte Maß an Qualität und, das muss man bereits hier sagen, für einen wirklich günstigen Kurs. Mit 180 g ist mir persönlich das Headset sogar einen kleinen Tick zu leicht. Der Tragekomfort ist völlig okay, die Muscheln eher zu weich als zu hart. Im Preissektor der Unter-40-Euro-Produkte setzt sich das Sandberg USB-C Chat Headset ziemlich weit an die Spitze. Einmal mehr sorgen die fünf Jahre Garantie für eine Kaufempfehlung.