Summer Breeze 2024: vermeldet SOLD OUT

Vom Summer Breeze erreichte uns heute Nachmittag die folgende Info:

„Wir sind absolut überwältigt und unfassbar dankbar, so früh vor dem Festivaltermin nun verkünden zu können, dass die 25. Edition des Summer Breeze Open Air offiziell SOLD OUT ist.

In der Zwischenzeit arbeiten wir hart an den Vorbereitungen für ein großartiges Fest.

Mit Bands wie Heaven Shall Burn, Amon Amarth, Architects und Meshuggah freuen wir uns, dem August noch mal so richtig einzuheizen und die Festivalsaison laut zu beenden.

Wir sehen uns in 106 Tagen.

Für die, die nicht live vor Ort mit uns feiern können, gibt es auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, die Shows im Livestream bei Arte mitzuverfolgen. Streng limitierte Tagestickets für einzelne Veranstaltungstage sind aktuell noch erhältlich.

Weitere Informationen werden wir in den nächsten Wochen bereitstellen.“